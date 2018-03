Cum poti sa castigi bani multi pe criptomonede cu UpHash

Datorita internetului a aparut criptomoneda despre care, in ultima vreme auzim din ce in ce mai des. Criptomoneda a aparut si se pare ca va avea valoare un timp indelungat, la fel ca si noile tehnologii.

La inceput, disponibilitatea unui procesor cu o putere cuprinsa intre 4 si 8 nuclee era destul de suficienta. Odata cu cresterea numarului de persoane interesate de procesul de mineritului, aceasta capacitate a devenit insuficienta - a aparut necesitatea achizitionarii placilor video. Mai tarziu, au aparut ferme speciale care erau compuse din mai multe placi video. Cu toate acestea, odata cu cresterea interesului pentru criptomoneda, a crescut si numarul fermelor - a aparut concurenta.

In felul acesta, intr-un timp foarte scurt fermele au devenit inutile, deoarece esenta mineritului consta in procesul de fi primul in rezolvarea secventei de hash-uri si de a primi recompensa. Si, din moment ce oamenii au inceput sa achizitioneze echipamente mult mai puternice, sansele de castig a minerilor care foloseau dispozitive cu o putere mai mica deveneau din ce in ce mai mici. Iar riscul de pierdere a timpului, energiei electrice si probabilitatii de a nu castiga nimic - cresteau.

Astfel, pentru obtinerea banilor digitali au fost create echipamente profesionale - ASIC. De la bun inceput, aceste echipamente s-au remarcat datorita nivelului ridicat de putere si producere de criptomonede. Insa, chiar si aceste cipuri necesita costuri foarte mari de energie electrica si de bani.

Iata de ce, daca sunteti interesat de domeniul de miniere de criptomonede, si doriti sa castigati bani din aceasta activitate, ar trebui sa calculati foarte bine costurile si profiturile planificate, deoarece exista posibilitatea ca costul achizitionarii echipamentelor si platilor pentru energia electrica sa nu se acopere. Cu toate acestea, acest subiect nu a fost explorat pe deplin si inca mai aveti sansa de a face bani buni din minerit, actionand mai inteligent decat multi altii care sunt interesati doar de criptomoneda in voga. Minerii experti recomanda sa alegeti serviciul UpHash.io ca si cea mai buna modalitate de castig pe criptomonede.

UpHash ofera gratuit o platforma pentru miniere cu software. Acest serviciu modern si accesibil ofera un suport absolut in limba romana si o conexiune instantanee. Cu ajutorul acestui serviciu, aveti posibilitatea sa faceti bani pe puterea de calcul a placii video a computerului dvs. De asemenea, acest serviciu bucura utilizatorii cu statistici detaliate si o retragere rapida a fondurilor castigate pe cardurile bancare MasterCard si Visa. In contul dvs. personal puteti vedea toate dispozitivele conectate si, de asemenea, puteti calcula castigurile presupuse pentru o luna.

Acest program pentru minerit este unul dintre cele mai populare platforme pentru obtinerea criptomonedelor. Va permite sa lucrati cu criptomonede promitatoare si in acelasi timp nu foarte populare (ceea ce inseamna ca concurenta este mica si aveti mai multe sanse de castig), cum ar fi Monero si Ripple.

Accesati site-ul UpHash.io si inregistrati-va, indicand doar adresa de e-mail. Descarcati gratuit software-ul de pe site-ul oficial UpHash.io. Mergeti la contul personal. Acolo veti afla cum sa ajustati parametrii placii video si numarul de nuclee implicate, in cazul in care aveti dorinta de a mineri si de a folosi internetul pe acelasi computer in acelasi timp.