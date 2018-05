Cum putem preveni cancerul? - 10 metode eficiente si simplu de urmat

Cancerul este o boala grava care poate duce la deces, de aceea este important sa prevenim dezvoltarea oricarei tumori, mai ales ca acest lucru nu este tocmai greu. Alegerea unui stil de viata echilibrat si sanatos este o metoda care poate ajuta in prevenirea cancerului, dar mai exista si multe altele. Este importanta cunoasterea simptomelor generale ale imbolnavirii, pentru a aplica un tratament la timp, in primul stadiu cand sunt sanse de vindecare.

Principalele simptome ale unui posibil cancer sunt: oboseala, starile febrile, scaderea accentuata in greutate fara un motiv anume, schimbarile aspectului pielii, durerea, sangerarile neobisnuite, tulburarile intestinale, indigestiile frecvente, petele albe la gura, nodulii la sani, tusea si imposibilitatea vindecarii unor leziuni sau rani.

Potrivit cercetatorilor alfa-tocoferolul poate ajuta in prevenirea tumorilor. De asemenea un efect protector il au antioxidantii, acestia combat efectul nociv al radicalilor liberi si previn imbatranirea prematura a organismului. L-carnitina creste nivelul de energie din organism si poate ajuta in mentinerea sanatatii.

Extractul din seminte de struguri inhiba dezvoltarea celulelor anormale si sustin imunitatea organismului. Uleiul din ficat de rechin se remarca prin efectul sau anticancerigen pentru ca are alchilgliceroli, squalena si scualamina. Extractul de maitake poate scadea riscul de cancer. Extractul de rozmarin scade riscul de cancer de san, are proprietati antioxidante. De asemenea, pentru prevenirea cancerului de san este recomandat extractul de ceai verde pentru ca are substante flavonoide si catechine.

Folosirea plantelor medicinale cu proprietati antitumorale reprezinta o metoda eficienta de mentinere a sanatatii organismului. Gheara-matei este o planta care creste imunitatea organismului si scade riscul de imbolnavire de cancer. Astragalusul previne si combate cancerul, are efect bun si in cresterea imunitatii. Papadia, echinaceea, radacina de lemn-dulce, patrunjelul sunt alte plante eficiente care previn cancerul. Extractul din frunze de maslin are efect anticancerigen. Rozmarinul este un bun remediu in cazuri de cancer. Curcuma are efect antioxidant si anticancerigen, previne pierderea de calciu din oase si are efect antiinflamator.

Renuntarea la fumat este o decizie foarte buna pentru a-ti reduce riscul de imbolnavire si de cancer. Foarte multe sfaturi utile despre boli si remediile acestora sunt prezentate de catre medici, insa un lucru pe care il recomanda toti atat pacientilor lor cat si altor oameni este sa renunte la fumat. Potrivit specialistilor fumatul este cauza principala a imbolnavirii de cancer de plamani si de alte forme de cancer. Mai mult de 80% din pacienti au aceasta forma de cancer din cauza fumatului.

Alegerea unei alimentatii sanatoase este o solutie buna de prevenire a imbolnavirii organisului, aceasta trebuie sa cuprinda seminte, cereale, alune, fructe si legume. Fructele au rol de protectie pentru ADN. Nu trebuie sa lipseasca din alimentatie: broccoli, varza, spanacul, conopida, dovleacul, morcovii, varza de Bruxelles, etc. Din categoria fructelor alegeti mai ales pe acelea bogate in antioxidanti: afine, fragi, zmeura. De asemenea foarte bune sunt perele, portocalele, strugurii, ciresele, pepenele verde si galben, toate au efect anticancerigen.

Rosiile au licopen, substanta cu efect antioxidant si de prevenire a cancerul. Specialistii considera ca rosiile scad riscul de cancer de stomac, cancer de prostata, cancer de sani, cancer de plamani, cancer de col uterin, cancer bucal, esofagian, colorectal si pancreatic. Usturoiul si ceapa au proprietati anticancerigen si cresc imunitatea organismului. Usturoiul ar trebui consumat in fiecare zi pentru ca poate inhiba dezvoltarea celulelor canceroase si poate creste imunitatea organismului (lucru important in combaterea bolilor de orice fel).

Ciresele au antaciani de aceea ajuta in prevenirea cancerului, astfel de antioxidanti scad riscul de boli de inima si mentin sanatatea organismului. Migdalele proaspete au proprietati foarte bune de prevenire a cancerului deoarece contin laetril.

Apa de izvor este o sursa de sanatate, poate ajuta organismul sa fie bine hidratat si sanatos. Pentru consum alegeti sarea de mare in loc de alte tipuri de sare, dar si aceasta nu se adauga in cantitate mare in preparatele culinare. Pentru paine este mai buna faina de secara, acesta ar fi bine sa inlocuiasca faina alba de grau.

Limitati consumul de zahar, sare, grasimi saturate, carne conservata, produse rafinate procesate, carnuri afumate si alte alimente nesanatoase cum sunt cele de tip fast-food.

Dormiti suficient si faceti multa miscare. Activitatea fizica, plimbarile in aer curat ajuta la oxigenarea creierului, a tesuturilor si in prevenirea cancerului. Evitati produsele chimice, emisiile de radiatii (ex. de la cuptorul cu microunde) cat si alte substante posibil cancerigene. Foarte important este sa va mentineti o stare interioara buna si sa evitati situatiile stresante care va pot afecta sistemul nervos si intreg organismul.