Cum reducem aciditatea la stomac. Aceasta ascunde probleme grave ale organismului

Arsurile la stomac nu sunt deloc placute si pot ascunde grave probleme de sanatate. Este important sa se identifice in mod corect arsurile stomacale, prin recunoasterea simptomelor specifice pentru ca acestea sa poata fi prevenite si tratate.

Aciditatea la stomac se manifesta ca o senzatie de arsura sau durere la nivelul esofagului, chiar sub stern, cauzate de refluxul de acid gastric. In cazurile severe, durerile din piept se pot extinde spre zona gatului sau maxilarului.

Printre cauzele care pot declansa arsurile stomacale se numara:

ceea ce o persoana mananca si bea pe parcursul unei zile poate fi o cauza majora a arsurilor stomacale. Orice produs cu un continut ridicat de lapte, ciocolata sau cola poate declansa arsuri gastrice. Consumul suficient de apa pe parcursul unei zile ar putea dilua cantitatea de acizi eliberati. Daca o persoana are pofta de dulciuri, apa aromatizata sau iaurturile degresate ar putea fi o optiune potrivita pentru o digestie sanatoasa si in scopul prevenirii unei crize de acididate gastrica.

cafeaua si ceaiul - o cantitate prea mare de cafea sau ceai, consumate pe tot parcursul unei zile ar putea fi, in mod evident, una dintre cauzele majore ale arsurilor stomacale. Un mod inteligent de a reduce acest aport este de a alege un pahar mic din care se va consuma ceaiul sau cafeaua-in acest fel, cantitatile consumate se vor reduce la jumatate.

alcool si alune -din cauza continutului ridicat de grasimi, alunele (arahidele, in special) nu ar fi o optiune potrivita pentru cei care sufera de aciditate. Alunele sunt servite, de obicei, alaturi de o bautura alcoolica iar combinatia dintre cele doua este o cale sigura de a declansa aciditatea.

citricele si rosiile - aceste alimente sunt deja acide in mod natural, asa ca in cazul in care o persoana sufera de aciditate stomacala, consumul acestora poate agrava simptomul. In schimb, se poate opta pentru legume bogate in amidon sau fructe neutre cum ar fi bananele, marele, cartofii-acestea ajuta la neutralizarea nivelurilor de acid.

salate - consumul de alimente proaspete atunci cand sistemul digestiv este afectat, poate fi o cauza a prezentei aciditatii-acestea pot agrava refluxul gastric. Recomandat ar fi ca salatele sa fie gatite la abur, inainte de a fi mancate. De asemenea, se vor evita sosurile pe baza de smantana si maioneza si se va alege sosul cu iaurt proaspat, in loc.

alimentele grase si picante- prajelile sau mancarurile condimentate sunt dificil de digerat si provoaca aciditate stomacala. Ar fi de preferat sa nu se consume nici macar muraturi. Recomandabile, dintre acestea, ar fi carnea gatita la gratar si pestele gatit la cuptor.

somnul si odihna - noptile pierdute si somnul insuficient duc la productia marita de acizi. Persoanele care au un program dezorganizat au obiceiuri gresite de alimentatie si somn, agravand problema.

Pentru a scapa de aciditatea gastrica, poti apela la urmatoarele solutii:

pulberea de cuisor si nucsoara, pentru improspatarea cavitatii bucale, dupa orice masa;

sucul de menta;

se va bea un pahar de apa in care s-a dizolvat o lingurita de bicarbonat de sodiu;

se vor amesteca doua lingurite de otet de mere cu doua lingurite de miere si se vor bea alaturi de un pahar de apa, inainte de mese;

se va face o infuzie de ceai de seminte de chimen;

se vor bea 1-2 pahare de apa calda, zilnic, in fiecare dimineata.