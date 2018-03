Cum se formeaza pietrele la rinichi

Pietrele la rinichi sunt formatiuni cristalizate care pot duce la infectii urinare severe. Urina, produsa in rinichi, contine in mod natural substante care conduc la formarea cristalelor solide: calciu, oxalat, fosfor si acid uric, uneori chiar cistina (in cazul persoanelor care au mostenit genetic boala).

Aceste minerale, in functie de alimentatia fiecarei persoane, se pot transforma in calculi renali. Ele provin din fluxul sanguin si ajung in urina. Rinichii sunt ca un filtru asupra sangelui si regleaza cantitatea constituentilor de aceasta natura. Nu doar mineralele prezente in mod natural in organism se pot cristaliza. Chiar si anumite proteine si compusi chimici pot duce la formarea pietrelor la rinichi.

In momentul in care pietrele foarte mici, formate din solidificarea mineralelor, devin pietre mai mari, inseamna ca urina devine suprasaturata. Corpul ne da semnale importante atunci cand calculii renali devin voluminosi, atunci cand acestia blocheaza trecerea normala a urinei in tractul urinar. Pacientii cu pietre la rinichi acuza dureri severe la nivelul spatelui inferior, dureri la nivelul abdomenului sau al zonei inghinale, urineaza frecvent si cu sange si au o senzatie permanenta de greata si oboseala.