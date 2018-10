Cum se toacă banii: 21.000 de poze la Primăria Sectorului 5! Prețul: 23.000 de euro

Primăria Sectorului 5, prin Centrul Cultural, întârzie să pună la dispoziţia cetăţenilor costurile detaliate ale evenimentului Zilele Sectorului 5, deşi preţurile sunt informaţii publice. Libertatea a reuşit însă să obţină, de la unul dintre subcontractanţi, lista serviciilor prestate pentru primărie. 6.500 de euro pentru "servicii realizare grafică video", care înseamnă, de fapt, producţia unui filmuleţ!

Aşa s-au dus 700.000 de euro pe un eveniment unde s-au adunat în faţa scenei, în cel mai bun moment, câteva sute de oameni. Scurse rapid una după alta, în miros de sarmale şi cântece date tare din boxă, 14, 15 şi 16 septembrie, Zilele Sectorului 5, vor rămâne ca un model de măcinat bani publici. De când Libertatea a deschis subiectul, primăria a închis documentele. Ele există însă şi la cei care au prestat serviciile. Evenimentul cultural, să le spunem aşa concertelor şi mâncării, a fost organizat, pentru Centrul Cultural al Primăriei, de firma Libro Events SRL. Libro a subcontractat unele dintre servicii.

Firma The Couch Media Group a primit, de la Libro Events SRL, serviciile de foto, video, panotaj - bannere, furnizare litere volumetrice, brelocuri şi brăţări dedicate evenimentului Zilele Sectorului 5. „Nu avem nimic de ascuns", spun cei de la The Couch, afectaţi „pentru că am ajuns într-un scandal public pe care nu-l merităm". „Unele din lucrări ne-au fost refuzate şi s-a stornat". De la început, ca să explice preţurile, ei invocă urgenţa şi orele suplimentare ale propriilor oameni. The Couch avea bugetaţi 75.000 de euro, ceva mai mult de 10% din total. Mai multe preţuri atrag atenţia, iar două sar din orice barem. 23.000 de euro pentru servicii foto, cu TVA inclus! Şi 6.000 de euro pentru servicii de grafică video.

Interviu cu Anca Chirilov, project manager al The Couch pentru Zilele Sectorului 5 poate fi citit integral AICI: