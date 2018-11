Cum va pregatiti autoturismul pentru iarna. Trucul care scade consumul masinii, chiar si la temperaturi mici

O mie de lei, atat cheltuie soferii romani ca sa-si pregateasca masina pentru iarna, arata un studiu recent. In acesti bani intra cauciucurile noi, dar si verificarile ce trebuie facute pentru a ne asigura ca autoturismul nu ne face surprize.

Studiul arata ca romanii forteaza utilizarea anvelopelor peste limita maxima de folosire. Specialistii va recomanda sa le schimbati o data la sase ani. Daca nu faceti asta, franarea nu se mai face in conditii optime, iar riscul de explozie a cauciucului creste. Atunci cand temperatura scade sub 7 grade Celsius, e indicat sa schimbati anvelopele

Pentru o mai buna eficienta a pneurilor, este bine sa le schimbati atunci cand temperatura scade sub sapte grade Celsius. Cauciucul din anvelopele de iarna este mai moale, mai rezistent la frig si are o aderenta mai buna pe suprafete alunecoase. Atunci cand alegeti anvelopele noi, fiti atenti la eticheta. Aceasta va arata caracteristicile de siguranta si de mediu. Adica: franarea in conditii de siguranta, marcata cu litere de la A - pentru cele mai bune performante, la G; consumul de carburant si economia de combustibil, evaluate cu aceleasi litere.

Diferenta de consum intre o anvelopa clasa A si una clasa G este de 7,5%. Atentie si la nivelul de zgomot pentru anvelope. Trebuie sa se situeze sub 70 de decibeli. Pe langa asta, trebuie sa verificati bateria, nivelul si concentratia antigelului, uleiul de motor, termostatul, si ambreiajul.care va fi suprasolicitat iarna. Asigurati-va si ca aveti in portbagaj: lanturi pentru roti, o lopata, racleta si un lant pentru tractare.