CURS BNR. Leul rezista eroic in fata unul asalt fara precedent

Leul incheie in picioare saptamana in care a atins cel mai prost curs din istorie in raport cu moneda euro - recordul negativ de 4,6551 lei/euro anuntat marti, 21 noiembrie, de BNR.

Banca Nationala a anuntat, vineri, un curs oficial in scadere usoara fata de cotatia de ieri - 4,6553 lei/euro. Leul s-a intarit, vineri, si in fata celorlalte valute - francul elvetian este cotat de BNR la valoarea de 3,9971 lei, dupa ce joi trecuse de pragul de 4 lei. Si dolarul american s-a depreciat usor, pana la valoarea de 3,9215 lei.

Cursul valutar se afla sub o presiune fara precedent, valoarea de piata a leului fiind atacata din mai multe parti: "haosul fiscal" generat de Guvern, lipsa unui proiect de buget pentru 2018, tensiunile explozive pe tema reformei din Justitie, protestele de strada anuntate de sindicate si ONG-uri, apropierea de sfarsitul anului, cu un varf pe importuri.

Previziunile analistilor spun ca leul ar putea slabi in continuare, cursul trecand de pragul de 4,7 lei/euro, pe masura ce intram in perioada Sarbatorilor de iarna sau la inceputul anului viitor.