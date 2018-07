Daca ai patit asa ceva dupa ce ai fost la plaja, trebuie sa mergi imediat la medic! Aceasta boala afecteaza tot mai multe persoane

Medicii vorbesc, in aceasta perioada, despre o afectiune dermatologica care afecteaza din ce in ce mai multe persoane. Astfel, specialistii sustin ca la spital ajung din ce in ce mai multe persoane care prezinta pitiriazis versicolor, o afectiune dermatologica pe care, de cele mai multe ori, pacientii o descopera abia dupa ce se expun la soare.

"In aceste perioade estivale, patologia dermatologica se concretizeaza pe un anumit segment si sunt exacerbate de obicei micozele cutanate, incepand de la micozele banale, cum este pitiriazisul versicolor. Aceste leziuni sunt localizate pe trunchi, sub forma de mici plagi, in diverse culori, de la alb pana la roz sau pete brune, dand tegumentului un aspect tigrat. Aceasta afectiune nu este insotita de simptomatologie, dar, la expunerea la soare, ea devine vizibila. Acolo unde tegumentul e acoperit de astfel de leziuni, el nu se mai bronzeaza, deci pacientul se bronzeaza cu pete. Aceasta afectiune beneficiaza de tratament, leziunile se vindeca, dar nu se produc anticorpi sau imunitate, deci persoana respectiva poate sa refaca afectiunea dupa ceva timp, din cauza conditiilor favorabile. Aceasta mai este favorizata si de anumite obiceiuri vestimentare, precum imbracamintea stramta, din material sintetic, care favorizeaza transpiratia. Totodata, poate fi considerata ca maladie profesionala pentru persoanele care lucreaza in anumite medii, care lucreaza in costume de protectie care sunt impermeabile si asigura un mediu umed. Aceasta afectiune ar trebui tratata inainte de expunerea la razele soarelui, inainte de a merge in concediu. Astfel, nu este rau ca oamenii sa faca o vizita la dermatolog pentru a-si examina pielea si pentru a vedea daca pot obtine un bronz uniform, pentru ca aceasta afectiune se developeaza la expunerea la radiatii ultraviolete", precizeaza prof. dr. Laura Solovastru, sefa Clinicii de Dermato-venerologie de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi.

Totodata, medicii ii sfatuiesc pe ieseni sa fie mai selectivi atunci cand isi aleg incaltamintea, mai ales in timpul verii. Astfel, acestia sustin ca papucii din material sintetic ar putea cauza reale probleme dermatologice la nivelul picioarelor. "O alta micoza frecventa este cea a piciorului, care imbraca mai multe forme clinice. Aceasta este favorizata tot de caldura sau de umiditate, de obiceiul de purtare a unui anumit tip si a unui anumit model de incaltaminte, cum ar fi incaltamintea din material sintetic care favorizeaza transpiratia. Aceasta afectiune poate aparea la nivelul spatiilor interdigitale. In acest caz, pielea din zonele respective devine alba, macerata si in fundul pliului se pot gasi fisuri. Leziunile nu se insotesc de simptomatologie, fiind o forma clinica care convietuieste foarte bine cu purtatorul, fara sa-l aduca repede la medic.