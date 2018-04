Daca observati aceste simptome, mergeti imediat la medic! Cea mai prezenta boala in randul copiilor face victime pe banda rulanta

Situatia inregistrata in ultimii ani la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" din Iasi este ingrijoratoare. Numarul copiilor cu diabet care ajung pe mainile medicilor este intr-o continua crestere, iar situatia din zona Moldovei este alarmanta. Totodata, boala a inceput sa debuteze, in forme grave, si la nou-nascuti.

"A crescut mult numarul de copii nou diagnosticati fata de momentul in care am inceput eu activitatea, in anii '90. E o predispozitie mondiala, acest lucru fiind constatat la nivel international. Totodata, a scazut varsta la care aceasta boala debuteaza. Daca in momentul in care mi-am inceput activitatea, copiii sub sapte ani erau foarte rari, acum numarul lor a crescut. Avem chiar si sugari, in varsta de noua sau zece luni, diagnosticati cu diabet tip l, deci nu doar diabetul monogenic. Noi avem peste 250 de pacienti pentru ca nu sunt doar cei din judetul Iasi, sunt din toata regiunea Moldovei", precizeaza dr. Carmen Oltean, medic specialist in diabetologie pediatrica in cadrul Spitalului Clinic "Sf. Maria" din Iasi.

Acestea sunt principalele cauze pentru care fenomenul capata proportii

In timp ce numarul cazurilor inregistrate este intr-o continua crestere, tot mai multe persoane se intreaba care sunt principalele cauze care provoaca acest lucru. Un factor important il reprezinta alimentele pe care copiii le consuma, dar si bolile si infectiile pe care le fac la varste fragede.

"Foarte multa lume intreaba care sunt cauzele pentru care a crescut incidenta. Probabil s-a diversificat paleta de factori favorizanti. Diabetul implica, pe de o parte, componenta ereditara, copilul nascandu-se cu o predispozitie genetica pentru diabet, acest lucru nu cred ca s-a modificat foarte mult, si, pe de alta parte, intervin o serie de factori favorizanti. Putem vorbi despre bolile copilariei, rujeola, rubeola, varicela, o serie de infectii cu anumiti virusi aditivii care se gasesc in alimente si tot ce consumam noi. Acestia sunt factori favorizanti. Ne imaginam ca incidenta mai mare este provocata de diversificarea paletei factorilor favorizanti", mai precizeaza dr. Carmen Oltean.

Medicii trag un semnal de alarma si avertizeaza ca analizele de rutina sunt foarte importante uneori pentru depistarea unor boli. Totodata, peste 90% dintre cazurile inregistrate la copii se incadreaza in forma de diabet de tip l, adica insulinodependent.

"Principalele simptome sunt cele de la debutul clasic, cu poliurile, polidipsie, cand copiii beau multe lichide, urineaza des si merg noaptea la baie sau scaderea in greutate. Pe langa aceste manifestari, care sunt clasice, sunt copii care sunt descoperiti ocazional in timpul unor investigatii de rutina. Fac infectii respiratorii sau in sfera genitala si, pentru ca glicemia este o investigatie care face parte din analizele curente, este depistat si cu diabet. Peste 90% din cazuri se incadreaza in forma de diabet tip l, adica insulinodependent, deci nu este posibila supravietuirea fara insulina. Ca urmare, copiii sunt dependenti de injectiile cu insulina. Majoritatea copiilor au o schema de patru injectii pe zi", precizeaza dr. Carmen Oltean.

La nivel national, diabetologia pediatrica se confrunta cu o reala criza

Chiar daca la nivelul judetului Iasi situatia este stabila, Spitalul Clinic "Sf. Maria" fiind capabil sa preia cazuri din toata zona Moldovei, la nivel national situatia tinde sa devina ingrijoratoare.

"Medic diabetolog pediatru mai este doar la Bacau si aici, la Iasi, mai este colega mea, doctorita Adriana Cozmescu, care lucreaza in ambulatoriul Policlinicii Mari. In rest, in celelalte judete, copiii sunt vazuti de diabetologii pentru adulti si vin, in masura posibilitatilor, si la noi, la trei luni, la sase luni, o data pe an. Este o problema la nivel national, sunt multe judete ramase fara diabetologi pediatrici. Din 2000 nu s-au mai sustinut examene, cei care au fost atunci au iesit la pensie, deci este in continuare o problema", povesteste dr. Carmen Oltean.

Chiar daca in majoritatea cazurilor minorii diagnosticati cu diabet de tip l sunt nevoiti sa se injecteze de patru ori pe zi, exista pe piata o solutie care le poate usura situatia. Este vorba despre o pompa cu insulina cu actiune rapida care elibereaza cu exactitate cantitatea de insulina necesara.

"Pe langa terapia aceasta, exista si posibilitatea terapiei prin pompa de insulina. A inceput si la noi sa creasca numarul celor care folosesc aceasta metoda. E un dispozitiv de dimensiunea unui telefon mobil care are inclus in el insulina cu actiune rapida si un furtunas care se ataseaza de organism. Ramane acolo doua sau trei zile si pompa elibereaza o canitate de insulina. Pompa nu are ca scop evitarea intepaturilor. Pompa se suprapune cel mai bine pe nevoile fiziologice ale pancreasului. Daca un copil nu poate lua mesele principale la ore fixe, pompa permite o flexibilitate in program. Copiii si femeile insarcinate sunt primii eligibili pentru terapia cu pompa", sustine dr. Carmen Oltean.