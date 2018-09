Dacia va prezenta un model surpriza la Salonul Auto de la Paris

Dacia pregateste un exponat-surpriza pentru Salonul Auto de la Paris 2018, eveniment programat la inceputul lunii octombrie.

Dacia promite sa prezinte o serie de noutati pentru gama actuala de autovehicule. Cel mai probabil, constructorul de la Mioveni va anunta debutul motorului de 1.33 litri pe benzina pentru Duster. Motorul de 1.332 cmc are 4 cilindri in linie si este supraalimentat. Unitatea este dezvoltata de Alianta Renault-Nissan-Mitsubishi si Daimler. In cazul echiparii masinilor Renault, propulsorul poate fi comandat in doua versiuni, de 130 si de 150 cai putere.

Versiunea de 130 CP si 220 Nm poate fi configurata doar impreuna cu o cutie manuala, dar versiunea de 150 CP si 250 Nm poate fi comandata atat cu o cutie manuala, cat si cu o cutie EDC (Efficient Dual Clutch) cu dublu ambreiaj. Ne referim aici la modelul Renault Captur pe care este deja disponibil acest motor. Fanii Dacia vor fi incantati sa afle ca producatorul roman va afisa la evenimentul din Paris un exponat-surpriza.