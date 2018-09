Damian Draghici & The Brothers, recital de exceptie, in picioarele goale, pe scena Cerbului de Aur

Seara de duminica, 2 septembrie 2018, a adus o surpriza la Cerbul de Aur, organizat de TVR in Piata Sfatului din Brasov. Pe scena a urcat Damian Draghici, impreuna cu trupa de acompaniament "The Brothers", la voce Cristina Stroe.

Spectacolul, denumit „Povestea de dragoste a infinitului", de la Gala Centenar a festivalului Cerbul de Aur - Brasov 2018, a ridicat spectatorii in picioare, dupa un recital exceptional, o orchestratie care a impletit perfect muzica veche cu cea pusa pe acorduri moderne, un sumum ce ar putea fi definit intr-un stil progresiv-lautaresc, cu totul nou, ne mai intalnit pana la Draghici, in care tonurile suave ale folclorului românesc de odinioara - din toate regiunile stravechi ale tarii - au primit replica usturatoare a acordurilor electronice agresive, a tobelor ce au trecut de la ritmuri tribale, la cadente hip-hop, rasturnand cu duritate vechile tempouri rock, clasicul 4/4, facand deranj in aceasta "ordine", inlocuind-o cu o "dezordine" controlata.

Alamuri, tropete, saxofoane, viori si violoncel, au fost in duel, cand in asalt la baionetă, cand in defensiva fata de "tabara" chitarilor electrice, a clapelor, sintetizatoarelor, dar si tobelor care ritmau ofensiva notelor lautaresti in fata acordurilor moderne, intr-o luptă dreapta neaoșă, de basm: atacul lui Fat-Frumos si dansul hipnotizant al Balaurului.

Peste tot si peste toate, in plin razboi al vechiului cu noul, naiul lui Damian Draghici a fost un veritabil "general" care a adus pacea in intreaga lucrare muzicala.

Descult, ca si restul trupei, Damian Draghici a strunit furtuna muzicala, a facut legatura pamantului - din talpi pana in varful buzelor - cu Cerul! Cu Infinitul. Daca Constantin Brancusi ar fi cantat la vreun instrument, s-ar fi numit - duminica seara - Damian Draghici... Iar de acolo, de Sus, din Cer, unde se ridica aceasta rugă a vechiului, prin furtuna noului, rugă purtata de notele naiului, cand sacadate, cand prelungi ca o jale, cobora vocea Cristinei Stroe, ca un mesaj dumnezeiesc, luminos, pentru poporul nostru, cu radacini adanci, precum talpile goale ale voinicilor de pe scena. Vocea Cristinei a inchis cercul ouroboric, a readus folclorul in inimile spectatorilor si telespectatorilor, care au primit astfel binecuvantarea infinitului, "precum in cer/ asa si pe pamant!"