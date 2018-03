Dan Andronic, filat la Belgrad, cand s-a intalnit cu Ghita! Cine a fost in spatele operatiunii

Ultimele zile au fost acoperite de interviul realizat de publicatia Evenimentul Zilei cu Sebastian Ghita. Ion Cristoiu, in calitate de moderator si Dan Andronic, de producator au reusit sa obtina mai multe dezvaluiri senzationale si lucrurile nu par sa se opreasca aici. Proiectul de la Belgrad nu a ramas fara repercusiuni, iar patronul Evz a marturisit ca a fost filat cat timp s-a aflat in Serbia si a spus si cine au fost cei care l-au urmarit cu atata atentie.

„Dupa cum anuntam la Antena 3, am vazut ca am fost filati in Belgrad. Acum am si imaginea lor. Doi tineri cu gentute, muschi si priviri bovine. Pe cale de consecinta, un site al militiei de rit nou publica doua instantanee din ziua in care am realizat interviul. Si da informatia-bomba ca S. Ghita mi-a aratat si mie poza. Asa e! Numai ca daca nu erau militieni aflau ca am zis eu de la bun inceput. Dar sunt... P.S. Hotelul din Belgrad nu este cel mai mare, dar este curat si nou, patru stele cinstite. Vi-l recomand pentru un city-break", scrie Andronic, pe Facebook.