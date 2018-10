Dan Puric: „Romania este o colonie condusa din afara - Asistam la un proces lent, de 26 de ani de dezromanizare si descrestinare"

Romania a ajuns o colonie condusa din afara, iar in prezent asistam la un proces de dezromanizare. Aceasta este una dintre concluziile lui Dan Puric, in timpul unei emisiuni TV de seara.

Artistul Dan Puric spune ca Romania este o tara a nimanui si nimeni nu se mai ocupa de destinul ei ne informeaza activenews.ro „Asistam la un proces lent de 26 de ani de desromanizare, descrestinare", a spus artistul. In viziunea sa, „Europa de azi se schilodeste", deoarece pleaca impotriva traditiilor, iar fenomenul globalizarii este mult mai periculos, in planul reeducarii, decit ceea ce a insemnat regimul comunist.

Dan Puric: Exista trei mari surse de rost pe lumea asta mare: familia, pamantul si credinta. Romaniei i-a disparut rostul. E o tara fara rost, in orice sens vreti voi

„Nu se ocupa nimeni de destinul Romaniei. Tara asta nu mai are destin. Oamenii politici se ocupa de propriul lor destin. De destinul Romaniei trebuie sa ne ocupam personal, sa ne refacem arhitectura sufleteasca, care e fantastic de mult atacata pe fata, in ultima perioada. Acolo se lucreaza mai mult ca oricand la distrugerea structurii sufletesti a acestui popor. Statul oricum nu mai exista, suntem o regiune europeana.

Este vorba de neam, care e produsul lui Dumnezeu. Daca ne uitam in istorie si vedem ce a dat dainuire acestui popor: nu o armata puternica, ci credinta (...) Noi suntem nemuritori atat timp cat suntem legati de Dumnezeu. Acum nu mai are sens, neamaivand sens, nici nu mai are destin", a spus Dan Puric.