Dancila i-a raspuns lui Timmermans cu intarziere si in limba romana

Comisia Europeana a primit raspunsurile solicitate Guvernului Romaniei la cateva zile dupa expirarea termenului acordat si in limba romana.

"In data de 5 noiembrie am primit din partea autoritatilor romane raspunsurile la intrebarile solicitate de Comisia Europeana. Vom studia cu atentie aceste raspunsuri, care au fost trimise in limba romana. Comisia se va pronunta cu privire la aspectele relevante in cadrul raportului MCV care va fi publicat pe 13 noiembrie", a precizat unul dintre purtatorii de cuvant ai Comisiei Europene, la solicitarea Ziare.com.

In urma cu o luna, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a solicitat premierului Viorica Dancila ca, pana la 1 noiembrie, sa raspunda la un set de 18 intrebari punctuale privind modificarile Codurilor Penale. Intrebarile arata ca, potrivit CE, aceste modificari ar putea incalca trei directive europene foarte importante.

Cu doua zile inainte de expirarea termenului acordat, Viorica Dancila sustinea ca documentul pleaca miercuri, 31 octombrie, catre Comisia Europeana. Pe de alta parte, luni, olandezul Frans Timmermans a ramas singurul candidat al Partidului Socialist European in cursa pentru sefia Comisiei Europene (CE), a anuntat presedintele PSE, Serghei Stanisev. PSD face parte din PSE si va trebui sa il sustina pe Timmermans la sefia CE.