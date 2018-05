Dancila, nu stie ca e premier! "Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru..."

Viorica Dancila a dat o declaratie in care pare ca se refera la altcineva atunci cand pomenste functia pe care chiar ea o ocupa! Intr-o declaratie facuta in fata jurnalistilor la Parlament, Viorica Dancila, premierul Romaniei, se refera la prim-ministru ca la o alta persoana, desi ea ocupa aceasta functie.

"Domnul Melescanu a vorbit cu mine, a vorbit cu primul ministru, si, bineinteles, daca isi va da acordul primul ministru, va merge. Eu nu pot sa-mi dau acordul pentru ceva in care nu am fost intrebata", a spus Viorica Dancila. In replica, jurnalistii i-au raspuns: "Dar dumnevoastra sunteti primul ministru!" Declaratiile Vioricai Dancila au fost facute in contextul in care presedintele Klaus Iohannis l-a invitat, marti, de la ora 11:00, la discutii pe ministrul de Externe Teodor Melescanu la Palatul Cotroceni, dupa decizia Guvernului de a demara o analiza privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ulterior, Viorica Dancila a spus ca presedintele ar trebui sa o sune atunci cand convoaca un ministru. Pe seara, Administratia Prezidentiala a anuntat ca a adresat o invitatie si premierului Viorica Dancila, la aceeasi ora.