Daniel Dragomir detoneaza bomba! Ce le-a spus procurorilor de la DIICOT in legatura cu dosarul Black Cube

Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a fost audiat luni de catre procurorii DIICOT in dosarul Black Cube, el precizand, la iesire, ca a cerut audierea in aceasta cauza a directorului Serviciului de Paza si Protectie (SPP), Lucian Pahontu, dar si a unor ofiteri operativi ai serviciului. Dupa doua ore, timp in care fostul ofiter SRI a dat declaratii in fata procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir a precizat ca probele din dosarul Black Cube care au condus la arestarea sunt falsificate.

"Este o zi frumoasa pentru justitia din Romania, in sfarsit DIICOT a inteles sa porneasca acest dosar in care eu am reclamat ca am fost arestat pe probe falsificate si pentru ca CEDO ne da dreptul sa ne referim la abuzuri va dau cateva exemple ca e momentul ca lumea sa inteleaga ce se intampla in dosarul asta Black Cube. O data, eu am fost arestat in baza unui contract si a unei facturi cum au spus ei la inceput care nu exista. Doi, eu am fost arestat in baza unor bani care spun ei ca ar fi avut amprentele mele si va spun ca s-au facut doua verificari ale Inspectoratului General al Politiei si nu s-a gasit nicio amprenta. Trei, eu am fost inregistrat, spun ei, si stiti foarte bine ca a dat toata presa, acele discutii, Dragomir care vorbeste nu exista. Acea inregistrare nu exista. Noutatea de azi este ca aceste probe falsificate incep sa fie investigate de catre DIICOT, da suna ciudat, pe baza acestor probe falsificate eu am fost arestat", a declarat fostul ofiter SRI.

Totodata, Daniel Dragomir a precizat ca pe parcursul saptamanii trecute a depus o plangere impotriva unei persoane pe care o considera direct responsabila in dosarul Black Cube si care n-a fost cercetata pana acest moment. "Noutatea zilei de astazi este si faptul ca eu am cerut audierea directorului SPP, Lucian Pahontu si a unor ofiteri operativi ai Serviciului de Paza si Protectie, am cerut-o zilele acestea. DIICOT se gandeste foarte mult, eu zic sa-i audieze pentru ca acesti ofiteri care au fost implicati in dosarul Black Cube ar putea sa ne spuna mai mult", a declarat Daniel Dragomir. Fostul ofiter SRI, cercetat de catre procurorii DIICOT in dosarul de spional Black Cube, a mai precizat ca in fapt intreaga operatiune a vizat o lista de persoane, printre care demnitari ai statului, parti dintr-un alt dosar de renume, Microsoft.

"Un exemplu, ar putea sa ne spuna ce cautau Dinu Pescariu, ce cautau oamenii din dosarul Microsoft spionati de catre compania Black Cube. Nu a aparut in presa, imi fac eu datoria sa incep sa informez faptul ca s-au ascuns pana acum informatii importante publicului si anume toata echipa Microsoft a fost tinta spionajului companiei Black Cube. Lucrurile astea nimeni nu vrea sa le spuna si nimeni nu vrea sa le explice. Toata echipa Microsoft, toti cer care au fost implicati in dosarul Microsoft s-au aflat pe aceasta lista. Au mai existat depitati si senatori, au mai existat ministri pe aceasta lista spionati de catre compania Black Cube. S-a preferat foarte mult sa se puna tinta pe mine si sa fiu eu arestat, timp in care DIICOT continua sa tina acest dosar fara sa facem un lucru foarte simplu, domnule ori il trimitem in judecata, ori il clasam dar hai sa explicam lumii, sa nu mai pacalim lumea. Ei au considerat ca eu nu voi vorbi, eu m-am hotarat sa vorbesc si voi da in cursul acestei seri lista tuturor persoanelor care au fost tinta in operatiunea Black Cube pentru ca Laura Codruta Kovesi nu a fost tinta in acesta operatiune, ci a fost un lucru organizat de Pahontu si Coldea pentru a asigura renumirea ei", a declarat Daniel Dragomir.

Daniel Dragomir este cercetat in dosarul Black Cube, in care mai multe persoane au fost acuzate de incercari de intimidare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Fost sef in cadrul Directiei Generale de Prevenire si Combatere Terorism din SRI, Daniel Dragomir a fost arestat preventiv anul trecut, existand suspiciuni ca acesta ar fi intermediat legatura intre cei care voiau sa afle informatii despre Laura Codruta Kovesi si angajatii firmei BlackCube, cei care ar fi avut misiunea de a o spiona si intimida.