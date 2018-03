Daniel Dragomir, dezvaluire-bomba: George Maior l-a interceptat de Florian Coldea

Fostul colonel SRI Daniel Dragomir sustine ca fostul sef al SRI, George Maior, a fost ascultat de cel care era mana lui dreapta, Florian Coldea. Mai exact, Daniel Dragomir spune ca George Maior a fost interceptat la comanda lui Florian Coldea intr-un dosar in care era implicat finul lui Maior, Mircea Ursache de la ASF.

"Imi aduc aminte de o situatie in care chiar domnul Maior a fost interceptat pe mandat de siguranta nationala de catre domnul Coldea. In 2013, Serviciul a inceput o activitate in zona pietei de capital si au fost obtinute mai multe manadate de siguranta nationala care erau lucrate dupa venirea doamnei Kovesi in binom, ca nu pot sa spun foarte multe detalii concrete. Doamna Kovesi si domnul Coldea rezolvau ei acolo un dosar in zona pietei de capital care implica o persoana extrem de apropiata de domnu Maior. Acea persoana si domnul Maior erau tinte in acel mandat de siguranta nationala", a declarat Draniel Dragomir pentru B1 TV.

De aici i s-ar fi tras si caderea Alinei Bica, spune Dragomir. Ea ar fi fost cea care l-a anuntat pe Maior ca este tinta intr-un dosar, iar de atunci a cazut in dizgratia lui Florian Coldea. "Sefa DIICOT, Alina Bica, merge la George Maior si ii spune: «vezi ca am primit informari venite/disjunse dinspre DNA spre DIICOT de pe piata de capital si esti tinta in acele mandate». Stiti ce a facut domnul Maior? Dupa o saptamana s-a dus la doamna Bica si i-a spus: «Alina, am verificat, asa este, am vorbit cu Florian, dar sa stii ca nu eu sunt tinta». Din acel moment, Florian Coldea a urat-o pe Alina Bica de moarte", a dezvaluit Dragomir. Pe de alta parte, si George Maior avea oameni pe care ii intercepta. Printre ei, chiar fostul presedinte Traian Basescu. "Dan Andronic si cu fostul presedinte Traian Basescu era ascultati pentru a vedea ce fac. Timp in care Kovesi si cu Coldea o ascultau pe Bica si pe Maior. Timp in care si Bica incerca sa asculte si ea dar dupa cum vedem nu i-a iesit... Asta era lumea anticoruptie, o lupta intre gasti", a mai spus Daniel Dragomir.