Darius Valcov a publicat fisa medicala a unui cetatean si il asemana pe Iohannis cu Hitler

Darius Valcov, consilierul premierului, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, a postat duminica pe pagina sa de Facebook o fotografie cu fisa medicala a unui protestatar, numindu-l "sandilau"

Ulterior, el s-a plans pe reteaua de socializare ca postarea i-a fost stearsa si a atasat acestui mesaj un clip video cu imagini care sugereaza ca #rezist si Forumul Democrat al Germanilor din Romania sunt organizatii naziste. In montaj apare si o fotografie cu presedintele Iohannis, pe care il aseamana cu Hitler. "#antifacontraromaniei #AntifaesteRezist. Postarea prin care aratam ca un lider #rezist este sandilau cu acte mi-a fost stearsa", a scris Valcov pe Facebook. Protestatarul a carui fisa medicala a fost facuta publica a anuntat ca il da in judecata pe Valcov.

Purartatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, cere demisia lui Darius Valcov, afirmand ca faptele sale sunt extreme de grave si atenteaza la viata privata a unei persoane, la prestigiul institutiei prezidentiale si la memoria victimelor Holocaustului.

"Demisia lui Darius Valcov, adevaratul prim-ministru al lui Liviu Dragnea, care din pozitia de consilier de stat conduce guvernul Romaniei, este obligatorie! Publicarea fisei medicale a unei persoane private si difuzarea unui videoclip cu acuzatii naziste la adresa presedintelui Romaniei si a unor miscari civice democratice sunt fapte extreme de grave care atenteaza la viata privata a unei persoane, la prestigiul institutiei prezidentiale si la memoria victimelor Holocaustului", a transmis purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

El spune ca Darius Valcov si-a aratat in acest fel dispretul fata de dreptul la viata privata si sfideaza memoria victimelor Holocaustului, "care nu pot accepta folosirea in acest fel, fara scrupule, a simbolurilor naziste". Ionel Danca atrage atentia ca publicarea fisei medicale a unei persoane, indiferent cine este, este un fapt reprobabil si o infractiune.

"Din pacate, folosirea abuziva a informatiilor cu caracter personal de catre Darius Valcov demonstreaza inca o data ca PSD, la comanda lui Liviu Dragnea, a transformat ministerele de forta si cancelaria prim-ministrului in instrumente de politie politica impotriva opozantilor lor. S-ar putea chiar ca demisia lui Darius Valcov sa fie prea putin pentru aceste fapte abominabile. Cred ca acest condamnat penal in prima instanta la 8 ani de inchisoare cu executare trebuie sa raspunda din nou in fata justitiei", a mai spus Ionel Danca.