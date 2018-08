Darius Valcov rupe tacerea despre Legea offshore: "Sa va spun in premiera un lucru pe care nu l-am mai spus"

In cadrul unui interviu, Darius Valcov, consilierul pe teme de economie al premierului Viorica Dancila, a fost intrebat de ce Legea offshore provoaca ingrijorare in randul investitorilor straini. Legat de aceasta lege, Valcov a a facut o dezvaluire in premiera:

"Sa va spun in premiera un lucru pe care nu l-am mai spus. Am participat la doua intalniri cu cei care doresc sa exploateze in Marea Neagra si am facut doua propuneri. Am spus, mai oameni buni, in toate celelalte tari, in momentul in care faci o afacere cei doi parteneri trebuie sa iasa din acea afacere in situatie de win-win - sa castige si statul, cum este cazul aici, dar sa castigati si dvs. pentru ca riscati si faceti o investitie care va va aduce bani si este normal ca un risc mai mare sa va aduca venituri mai mari. In celelalte state ale lumii, intre 40 si 50% din venituri raman statului. Intre 50 si 60% raman partenerului privat. Tinand cont ca nu vorbim de o suma extraordinar de mare, este mare, pentru Romania este foarte mare, vorbim de peste 100 miliarde euro. Dar vorbim de niste investitii pe care le-ati facut, din spusele dvs. se apropie de 2,5 miliarde euro, desi trebuie sa luam de bun spusele dumnealor pentru ca, dau un singur exemplu, Exxon care opereaza sau va opera in Marea Neagra are baza in Bahamas si noi nu putem verifica pentru ca noi nu avem schimb de informatii cu Bahamas care este paradis fiscal. Haideti sa va stabilim un nivel, de 25%, adica daca taxele si impozitele si tot ceea ce dvs. va trebui sa platiti statului roman vor depasi 25%, noi ne oprim acolo, dar lasam legile si taxele actuale in vigoare. Orice s-ar intampla, voi nu depasiti 25%. Fata de 40% in alte tari mi s-a parut o oferta corecta, dar a fost refuzata si s-a mers in continuare pe ideea ca trebuie sa se plateasca redeventa actuala intre 3 si 13,5%. Actuala redeventa suna bine public, cand asculti 13,5%, dar daca ne intoarcem si vedem ce s-a intamplat in 2016-2017, OMV a platit o redeventa medie de 5,5% si acestea sunt date oficiale de la Agentia Nationala pentru Reglementarea Energiei. Ei, atunci, degeaba noi aruncam acest 13,5% in fata si spunem ca noi suntem multumiti, dar daca se poate sa platim deloc si ne luam noi riscurile, dar statul roman sa fie fericit ca noi poate tranzitam pe aici doar gazele. Ei, nu se poate asa ceva, mai trebuie sa ramana macar 50% si aceasta a fost propunerea presedintelui Dragnea pe piata din Romania", a spus Darius Valcov.