De ce stau barbatii cu picioarele desfacute in spatiile publice iar femeile cu ele incrucisate?

Barbatii sunt mai putin favorizati atunci cand vine vorba de a obtine niste privilegii speciale, spre deosebire de femei.



Barbatii au o trasatura distinctiva care le rezerva un statut social mai impunator. Este vorba de felul in care stau barbatii cu picioarele desfacute pe scaune sau banci. Astfel, prin postura adoptata, ei acopera mai mult de un loc, marindu-si volumul corpului, o postura destulde agresiva si totusi relaxanta. Un studiu a demonstrat ca sezutul cu picioarele desfacute poate indica dominatia.

Termenul englezesc folosit pentru a descrie aceasta pozitie este „manspreading", iar unele pareri au sustinut ca acest fel de a sta este o „caricatura a feminismului", fiind asemanata cu cateva exemple de femei care ocupa spatiu excesiv in public. Totusi, pozitia adoptata de barbati in mijloacele de transport in comun poate fi explicata in mai multe moduri.

Un alt studiu arata ca pozitia barbatului cu picioarele desfacute vine dintr-o perioada mai veche, instinctiva, cand arata femeilor din trib ca e dispus la imperechere, aratandu-si "podoaba". Era perioada cand nu existau cupluri sot sotie iar imperecherea se facea pentru dezvoltarea tribului. In acelasi timp, femeile care erau deja insarcinate sau nu doreau o relatie pentru procreatie stateau cu picioarele incrucisate.