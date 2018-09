Decizie de ultima ora legata de CFR Marfa! Ar putea intra in insolventa

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, nu exclude varianta insolventei in cazul CFR Marfa, companie aflata de ani de zile pe pierderi. Ministrul a declarat intr-un interviu ca sunt analizate mai multe variante, urmand sa se ia o decizie in urmatoarele saptamani. CFR Marfa a avut anul trecut pierderi de 157,3 milioane lei si a acumulat datorii de 1,01 miliarde lei, potrivit rezultatelor financiare raportate la Ministerul de Finante.

"CFR Marfa, cu fiecare zi de functionare a sa, constat ca isi adanceste deficitul. Inainte de sfarsitul acestei luni, in conformitate si cu exigente pe care le are piata, Consiliul Concurentei si ceilalti operatori, vom lua decizii privind modul in care va functiona in continuare, de asa maniera incat sa aparam interesele statului, ale angajatilor, sa asiguram continuitatea in activitate, dar sa o aducem si in situatia de a nu mai produce pierderi operationale", a spus Sova, pentru News.ro. Intrebat daca este luata in calcul insolventa, acesta a raspuns ca "toate variantele sunt analizate". "Multe din aceste variante, pana la insolventa, deja le-am exersat si nu pot sa spun ca sunt multumit de rezultatele pe care le-am obtinut", a percizat ministrul Transporturilor.

Sova considera ca schimbarea managementului CFR Marfa este cel mai neimportant lucru in prezent. "Efectuam controale si la nivelul conducerii companiei, acum Corpul de control elaboreaza un raport cu privire la modul in care resursa tehnica, vagoanele au fost folosite in executarea marilor contracte. Avem suspiciuni ca resursa tehnica nu a fost folosita de o maniera eficienta", a mai afirmat ministrul Lucian Sova. CFR Marfa a inregistrat anul trecut venituri de 792,8 milioane lei. Potrivit bugetului prognozat pentru acest an, CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an si si-a planificat investitii in suma de 81 milioane lei. De asemenea, compania are de recuperat creante restante de 344,5 milioane lei, dar are de facut plati restante de 320 milioane lei.