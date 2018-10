Decoperire fantastica in Vrancea! Osemintele unui soldat au fost aduse la Iasi pentru investigatii

Din primele informatii, e posibil ca scheletul sa apartina unui soldat cazut pe campul de lupta in primul razboi mondial. Doi oameni, pasionati de istorie, plecati in cautare de vestigii istorice, au facut o descoperire intr-o padure din Vrancea.

Barbatii se aflau intr-o padure din zona Soveja in momentul in care au dat peste oseminte umane, scrie Realitatea de Vrancea. Cei doi cautatori de vestigii istorice au anuntat imediat politia si specialistii de la muzeul Vrancea. Osemintele au fost scoase cu grija si aranjate, apoi au fost trimise la Iasi, pentru expertizare. Din primele informatii, e posibil ca scheletul sa apartina unui soldat cazut pe campul de lupta in primul razboi mondial. Tot in padurea respectiva cautatorii au mai descoperit placi funerare si alte obiecte ce ar fi apartinut unui militar.