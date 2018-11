Denise Rifai, intalnire la cumparaturi cu Irinuca. Cati bani a cheltuit iubita lui Dragnea?

Cazul valiza Teleorman scoate la iveala adevaratul tablou al clanului din spatele lui Liviu Dragnea, cu milioane de euro din banii nostri, cheltuiti pe vacante exotice, operatii estetice, bolizi de bolizi si haine exclusiviste. Si povestea continua daca ne gandim ca astazi, in tot acest mare scandal, tanara iubita a lui Liviu Dragnea cheltuia cu nonsalanta 2.000 de euro pe doua perechi de pantofi.

Denise Rifai relateaza pe Facebook intalnirea pe care a avut-o cu Irinuca lui Dragnea.

"#Valiza. #TeleormanLeaks. Episodul Irinuca lui Dragnea. 10 minute si 2 mii euro.

Azi. La amiaza. Am oprit sa probez o pereche de pantofi la un magazin care este considerat unul dintre cele mai sofisticate din capitala, unul din acele foarte putine magazine unde personalul este calificat si amabil, produsele sunt de cea mai buna calitate. Si, of course, preturile sunt unele pe masura.

Proband perechea de pantofi si tot analizand eu intre cum imbraca piciorul si pret, in magazin SOC!!!!!!!, apare Irinuca. Irinuca. Dada. Cu un ton asezat , de doamna cu greutate in societatea romaneasca, incepe sa analizeze cu maaare atentie tocurile catorva perechi de pantofi din magazin: zicea ca se teme ca tocul sa nu fie totusi prea jos si spunea ca isi doreste sa evite un aspect prea "babesc"; dar ca avea cateva perechi dintr un model similar cu un toc mai inalt; ma rog, treburi ...

Si incepe sa probeze rapid cateva perechi de pantofi Casadei. Cateva minute si se decide la unii negri si unii verzi.

Urmeaza insa un dialog, eram totusi una langa alta si recunosc, n am putut sa ma abtin. I am spus ca tocurile ii vin bine. Si sunt realmente ultimul racnet in materie. In plus, sunt si in linie cu rolul si pozitia ei "foarte importanta" de acum.

Si ma intreaba. "Adica ce o sa scrie de mine? Si i am raspuns "eu o sa zic - cel putin in materie de pantofi, ai bun gust".

Irinuca era insotita de o prietena care incerca sa o ajute cu ceva sfaturi; asa ca a inceput sa i compare pantofii. Irinuca, cu acelasi ton ferm, i a explicat ca nu are de ce sa i compare. Ca sunt culori si modele diferite. Au mai trecut doua minute si a cerut fetelor sa ii duca pantofii la casa. 2 perechi, 10 minute si 2 mii de euro.

Jurnalistul din mine intervine din nou. Si i spun ca, foarte bine, tot este cazul Valiza pe post, iar ambele perechi sunt un "MustHave" al momentului. Mi a zambit nonsalant si mi a spus sa stau linistita, ca ea GARANTAT nu e in dosarul Valiza."