Despagubiri record pentru o eleva din Bacau umilita si santajata online de un adolescent

Parintii unui adolescent de 17 ani, din Bacau, au fost obligati, prin hotarare judecatoreasca, sa achite 40.000 de lei daune morale unei eleve de 15 ani, pe care fiul lor a santajat-o si umilit-o online.

Decizia instantei este definitiva, iar judecatorii au pus sechestru pe bunurile familiei, pentru a se asigura ca suma va fi platita. In toamna anului trecut, mama minorei a depus o plangere la Politie, dupa ce a aflat ca in mediul online circula fotografii cu fiica sa in ipostaze intime. Aceasta i-a povestit mamei si apoi politistilor, ca in vara a cunoscut pe Facebook un baiat, cu care a inceput sa vorbeasca. Dupa un timp, baiatul, de 17 ani, i-a cerut o poza, iar ea i-a trimis una comuna. Acesta a revenit si i-a cerut o alta poza, "mai sexy", iar fata i-a trimis una in care aparea in lenjerie intima. In acest moment a aparut santajul: baiatul a amenintat-o ca va posta poza respectiva pe net, daca nu primeste imagini mai explicite. Fata a cedat de frica si i-a trimis imaginile cerute.

In momentul in care baiatul i-a solicitat sa intretina relatii sexuale, dar si parola de la contul de Facebook, fata i-a marturisit mamei totul, mai ales ca pe Facebook fusesera deja postate o parte din imaginile trimise. Fata l-a avertizat ca il va reclama la Politie, insa elevul santajist nu a fost intimidat. La dosar, anchetatorii au fost prezentat inregistrarile discutiilor dintre cei doi adolescenti, care evidentiaza presiunea uriasa facuta asupra fetei. Agresorul o ameninta ca in cazul in care va refuza sa intretina relatii sexuale va transmite toate inregistrarile compromitatoare directorului liceului si tatalui ei. Potrivit anchetei, minora a fost dusa in pragul sinuciderii de presiunea psihica la care a fost supusa.