Detalii in cazul de incompatibilitate a lui Klaus Iohannis. A fost facuta publica o scrisoare despre dosarul de la ANI

Noi detalii au aparut in cazul de incompatibilitate a lui Klaus Iohannis. O scrisoare in care se vorbeste despre dosarul de incompatibilitate ANI, a fost facuta publica joi seara.

"Domnule Presedinte,

Am fost implicati in acelasi dosar ANI, in care am fost declarati incompatibili la Compania de Apa Sibiu-Fagaras. Sansa mea a fost ca dumneavoastra ati avut termene de judecata inaintea mea si sentinta trebuia sa fie asemanatoare, cu atat mai mult cu cat eu nu am participat la nicio sedinta AGA la Sibiu, am fost doar reprezentat.

Am avut colegi, presedinti de CJ, din PNL sau PSD care si-au pierdut mandatele in speta identice. Justitia a dat sentinte diferite in spete identice. Cum va explicati acest lucru? Curtea de Conturi a semnalat in 2010 si la Sibiu, la Primarie si la CJ Brasov, ca s-au dat coeficienti de actualizare la drumuri fara respectarea legii. La Sibiu nu s-a intamplat nimic, dar eu m-am ales cu dosar penal care a dus la arestarea mea pentru patru luni si la pierderea mandatului. In octombrie 2014 am fost retinut pe un referat al procurorilor cu acuze fabricate. Aproape niciuna dintre aceste acuzatii nu se mai regaseste in rechizitoriu, pentru ca ele nu au fost dovedite. Pentru ca un domn procuror sa isi puna mai repede stelute pe umar, trebuia sa fiu luat.

Atat in dosarele mele, cat si al altor colegi, amrtorii sunt timorati sau amenintati. Li se cer denunturi despre Tariceanu, Basescu, pentru a fi lasati in pace pentru a nu merge la puscarie. Am zeci de exemple pe care doresc sa vi le prezint personal. Firmele mele, care au creat, in 25 de ani de existenta, peste 500 de locuri de munca si care au virat bani la buget peste 10 milioane de euros sunt sicanate si blocate an vaza unor expertize facute la comanda lui Blejnar. (...)

Singura posibilitate de a ne apara in fata abuzurilor este art 284 CP-de represie nedreapta. Din pacate, avocatii care ma apara, mi-au comunicat ca nu exista niciun caz in Romania in care sa se fi dat curs unei astfel de cereri. De ce, domnule Presedinte?

Scrisoarea mea va fi insotita de o cerere de audienta, dorinta mea fiind aceea de a va prezenta, in detaliu, cele scrise aici", se arata in scrisoarea lui Cancescu Aristotel Adrian.