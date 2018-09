Dezvaluirile Spiritului: Un dialog năucitor cu geniul Damian Draghici la emisiunea lui Tavi Hoandra. De unde venim si unde o sa ajungem?!

O prestatie extraordinara a cunoscutului artist muzical, Damian Draghici, sambata seara la emisiunea "Realitatea Romaneasca", realizata si moderata de jurnalistul si scriitorul Octavian Hoandra.

Am vazut, la inceputul emisiunii, trupa Damian & The Brothers cu o lucrare despre enigma infinitului din folclorul romanesc. Am asistat aproape un sfert de ora, fascinati, ca oaspeti ce viziteaza o casa. O casa a sufletului muzicii populare. Templu de of si jale, palat al doinei românesti. Iar ghid ne-a fost maestrul Damian Draghici, ce cu naiul sau ne-a deschis usa cu usa, folosind o cheie muzicala fermecata, catre camere nestiute si nepatrunse de spectatori din aceasta constructie restaurata, in care vechiul si noul se comaseaza, la fel cum "batranul" Draghici ii purta pe traseul muzical pe mai tinerii sai discipoli instrumentisti.

Am urmarit, mai pe urma, intr-un galop al gandirii creative (cand "allegro", cand "ma non troppo") un dialog imbibat in spirit si simtire, miscator si naucitor - in acelasi timp - prin informatie, prin dezvaluire spirituala, prin depasirea momentelor efemere si penibile ale politicului, cu un salt savuros de valoros care sinele poporului roman, catre coardele sensibile ce vibreaza in versul si in multiversul infinit al natiei, de jos, de la fibrele bassistice ale radacinilor creationiste, pana sus, in raiul spiritului sopran, acolo unde, altissimo, explodeaza lumina necreata, ce se revarsa, apoi, invizibil, prin har, prin talent. Aici, la revarsarea luminii din zorii creatiei demiurgice, pe malurile râurilor Babylonului cultural de azi, stateau linistit de psalmistic la taclale Draghici si Hoandra, cu speranta ca nimic nu e pierdut, ci ca totul poate fi de castigat!

Redam in cele ce urmeaza inregistrarea video a emisiunii AICI