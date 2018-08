Diagnostic gresit la 6 din 10 pacienti. Afectiunile pe care medicii nu pot sa le identifice corect

Peste jumatate dintre pacientii bucuresteni au primit cel putin o data un diagnostic gresit sau un tratament incorect, conform unei noi cercetari. Mai mult, inainte de a primi un diagnostic corect in cadrul unui serviciu specializat de second opinion, peste 60% dintre respondenti au consultat doi sau mai multi medici pentru patologia de care sufera.

Cele mai multe diagnostice gresite au fost primite de pacienti pentru afectiuni oncologice, neurologice, endocrinologice si afectiuni ale aparatului genital. La nivel de intentie, 7 din 10 pacienti bucuresteni afirma ca ar fi dispusi sa apeleze la un serviciu specializat de second opinion medical in cazul in care s-ar confrunta cu o afectiune oncologica si ar dori sa aiba siguranta unui diagnostic corect si a unui plan adecvat de tratament.