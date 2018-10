Diaspora, scrisoare către Dăncilă pentru OUG pe Legile Justiției

OUG pe Legile Justiției, care va fi adoptată astăzi de Guvernul Dăncilă, încinge spritele în diaspora. Mai multe grupuri de români din străinătate i-au scris șefei guvernului o scrisoare deschisă.

"Dorim sa va aducem la cunostinta pozitionarea noastra fata de o posibila ordonanta de urgenta pe Legile Justitiei si anume ca facem un apel deschis ca atat Parlamentul, cat si Guvernul Romaniei sa ia in considerare raportul si recomandarile Comisiei de la Venetia.

Reamintim si pozitia partenerilor nostri in cadrul Uniunii Europene, dar fara a ne limita la acestia: independenta Justitiei trebuie sa fie asigurata si oferita in mod transparent si in conformitate cu recomandarile atasate pentru a oferi un cadru modern sistemului judiciar din Romania.

Consideram ca promulgarea legilor 303/2004, 304/2004 si 317/2004 nu au condus sistemul judiciar din Romania spre modernizarea si imbunatatirea lui, ci dimpotriva, duc catre ciuntirea independentei si bunei functionari a Justitiei independente din Romania", au opinat asociatiile.