Dieta care previne infarctul si alte afectiuni cardiace si vasculare

Cercetatorii au ajuns la o concluzie interesanta in ceea ce priveste bolile cardiace si dietele. Astfel, ei au descoperit 2 tipuri de regim despre care considera ca scad riscul de afectiuni cardiace.

Adoptarea unei forme de dieta vegetariana, cea lacto-ovo-vegetariana, poate fi la fel de eficienta ca si cea mediteraneana pentru scaderea riscului de boli de inima si de accident vascular cerebral, conform unui studiu realizat in Italia, citat marti de APP. Cercetarea a descoperit ca adoptarea unei diete vegetariene este mai eficienta pentru scaderea nivelului colesterolului LDL ("rau"), in timp ce dieta mediteraneana a condus la o reducere mai importanta a trigliceridelor, in aceste cazuri valorile ridicate reprezentand un risc pentru dezvoltarea de afectiuni cardiace si producerea unui accident vascular cerebral.

Alimentatia lacto-ovo-vegetariana este o forma de dieta vegetariana care include produse animale precum oua si lactate, insa exclude aportul de carne si peste. Dieta mediteraneana presupune consumul de pui, peste si unele sortimente de carne rosie, fructe, legume, leguminoase si cereale integrale. "Mesajul studiului nostru este ca o dieta hipocalorica lacto-ovo-vegetariana poate ajuta pacientii sa-si reduca riscul cardiovascular in aproximativ aceeasi masura ca si o dieta hipocalorica mediteraneana", a declarat autorul studiului, Francesco Sofi, profesor la Universtitatea din Florenta, Italia.

"Oamenii au mai mult de o optiune pentru o dieta sanatoasa pentru inima", a adaugat Sofi. Studiul a fost realizat pe 107 persoane sanatoase insa supraponderale, cu varste cuprinse intre 18 si 75 de ani, care au fost repartizate aleatoriu sa urmeze, timp de trei luni, fie o dieta hipocalorica lacto-ovo-vegetariana, fie una mediteraneana. Rezultatele au demonstrat ca persoanele din ambele categorii au pierdut circa 1,8 kilograme din greutatea corporala totala si aproximativ 1,4 kilograme din cantitatea de grasime. Cercetarea a fost publicata in jurnalul Circulation.