Dieta minune care l-a ajutat sa ajunga la 104 ani pe omul propus pentru premiul Nobel

Boris Pahor este un personaj indragit si controversat in Europa. Acesta a ajuns la varsta de 104 ani si are o poveste de viata fascinanta, fiind nascut in Imperiul Austro-Ungar. Acesta a supravietuit mai multor lgare de concentrare in al doilea razboi mondial si a scris cateva carti ce i-au adus nominalizarea la premiul Nobel pentru literatura.

"Nu ma gandesc la varsta decat atunci cand ma imbolnavesc", spune Pahor in gluma, care declara ca nu ii place sa mearga la doctor ci prefera sa se trateze singur. "Lapte si zahar, pe asta ma bazez", spune Pahor, cel care a trecut prin momente teribile in viata sa, atunci cand nu avea ce sa manance. Pahor, de origine slovena, a supravietuit mai multor momente critice: primul razboi mondial, regimul fascist din Italia, al doilea razboi mondial, lagarele de concentrare naziste si regimul totalitar al lui Tito in Iugoslavia. Acesta povesteste ca, la 104 ani, nu isi poate dedica mai mult de 5 ore literaturii. "Scriu de la 9 la 12 si apoi e la 16 la 18".

Pahor a povestit care este reteta care i-a permis sa ajunga la 104 ani: "Dimineata mananc paine cu unt si cu gem si beau o cafea. Apoi la pranz mananc legume cu putina branza si la fel de putina carne, iar in rest mai mananc fructe, din cand in cand", spune acesta. Scriitorul a vorbit in interviul sau pentru Corriere si despre viata sa amoroasa: "Dragostea pentru femei mi-a ocupat mare parte din viata. Recunosc ca sunt pentru libertate in amor, nu am fost un campion al loialitatii, desi mi-am iubit sotia foarte mult", a spus acesta.

"Daca era dupa mine nu ma insuram, dar sotia mea venea dintr-o familie foarte religioasa. Iubirea e un sentiment pe care il poti simti si la batranete, desi fizic lucrurile nu mai stau la fel. Insa in ziua de azi exista pastile care te pot ajuta si fizic, insa recomand prudenta, mai bine consultati un doctor inainte. Eu nu le-am incercat insa am reusit sa fac sex pana la 85 de ani", spune acesta.