Diete de slăbit periculoase. 7 cure de slăbire care îţi pun viaţa în pericol

Diete de slabit. Toata lumea isi doreste sa arate bine, insa unii duc regimul la extreme. Iata sapte cure de slabire pe care sa nu le incerci niciodata, intrucat iti pun viata in pericol.

Diete de slabit 1. Cura de slabire cu tenie

Nu ai nevoie de un medic ca sa-ti spuna ca prezenta unei tenii in organismul tau nu este de bun augur. Si cu toate acestea sunt oameni care se infesteaza deliberat pentru ca parazitul sa se hraneasca in intestinele lor si astfel sa slabeasca. Cand au slabit suficient, oamenii apeleaza la sfatul medicului pentru a scapa de vierme. Din pacate insa, ouale parazitului nu raman doar in intestine. Ele pot migra si in alte zone ale corpului si pot pune viata in pericol.

Diete de slabit 2. Cura de slabire cu tampoane de vata

Tampoanele de vata se inmoaie in suc de portocale si au menirea de a suprima apetitul. Pericolul este imens. Nu numai ca organismul este privat de vitamine si nutrienti vitali, insa exista riscul blocarii intestinelor cu aceste tampoane. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca tampoanele nu sunt 100% bumbac, ci contin multe substante sintetice.

Diete de slabit 3. Cura de slabire "frumoasa adormita"

Iata o dieta desprinsa din povestile cu printese. Se porneste de la faptul ca atunci cand dormi nu mananci, deci slabesti. Pericolul vine din faptul ca somnul este indus prin sedative, dar si din faptul ca inactivitatea duce la pierderea masei musculare. Lipsa miscarii pune organismul sub risc.

Diete de slabit 4. Cura de slabire cu HCG

Aceasta dieta stricta - cu numai 500 de calorii zilnic - presupune si injectarea hormonului HCG, care sa suprime apetitul. Totusi, nu s-a demonstrat stiintific ca acest hormon este eficace sau are doar efect placebo. Hormonul HCG este recomandat femeilor pentru tratarea problemelor de fertilitate, insa nu este recomandat pentru curele de slabire.

Diete de slabit 5. Cura de slabire "varcolac"

Se mai numeste dieta lunara si presupune postirea in conformitate cu calendarul lunar. Mai exact se tine post cand este luna plina sau luna noua si sunt permise doar apa si sucul de fructe. Versiunea extinsa a dietei presupune planuri alimentare pentru fiecare faza a lunii. Problema este ca pierderea kilogramelor apare ca urmare a lipsei alimentatiei si nu are nicio legatura cu fazale lunii.

Diete de slabit 6. Cura de slabire "5 inghitituri"

Dieta presupune sarirea peste micul dejun si consumarea la pranz si la masa de seara a numai 5 inghitituri de mancare. Desi este in regula sa controlezi portia de alimente pe care o mananci, ai nevoie de suficienti nutrienti care sa asigure functionarea optima a organismului.

Diete de slabit 7. Cura de slabire cu fursecuri

Dieta presupune consumul exclusiv de fursecuri, zilnic, la toate mesele. Chiar daca sunt din cereale integrale si n-au zahar, si vei slabi, iti vei priva organismul de vitamine si nutrienti importanti.