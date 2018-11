Directorul Tel Drum reactioneaza in scandalul momentului! De la cine ar fi venit scurgerea de informatii

Directorul adjunct al companiei Tel Drum, Florea Nedea, declara despre valiza cu informatii din interiorul corporatiei ca daca datele sunt adevarate, atunci nu poate veni decat de la cineva din Tel Drum, care a avut acces la documente si fotografii.

Florea Nedea a declarat, luni, ca va incerca sa dea de urma persoanei de la care s-au scurs informatiile si ca se va deduce identitatea ei din pozele care vor fi publicate. Directorul adjunct al companiei Tel Drum a spus ca nu stia despre acest scandal, al valizei cu informatii, singurul indiciu ca va aparea ceva pe subiectul Tel Drum fiind un apel telefonic de la un jurnalist Rise Project in cursul zilei de vineri.

"Nu am vazut nimic, am fost plecat zilele astea. Unde zic ei ca au gasit valiza? La un taran? (rade). Dar sa stiti de la mine, daca zic ca au gasit fotografii in format fizic, atunci astea sunt povesti. Daca erau in format electronic e posibil sa fie. Pe mine m-a sunat vineri cineva de la Rise Project si m-a intrebat daca sunt in Brazilia. I-am zis ca pot fi monitorizat pe GPS si gata. Dar ce sa va spun eu... Mie mi se pare dubios. Cineva vrea sa atate focul sau cel putin asa pare. Nu stiu de unde provin, dar daca sunt adevarate, atunci nu poate fi decat cineva din Tel Drum, care a avut acces la documentele si fotografiile noastre. O sa ne dam seama dupa cine apare in poze. Sigur ca e cineva din Tel Drum in spatele scurgerii de informatii. O sa ma intalnesc cu colegii sa vedem daca ei au informatii si ce putem face. Eu am fost plecat zilele astea si chiar nu stiam de valiza", a spus Nedea. Florea Nedea este director adjunct Tel Drum si inculpat in dosarul instrumentat de DNA pentru obtinere pe nedrept de fonduri europene.

Rise Project a intrat in posesia unor documente pe care DNA nu le-a gasit la perchezitiile de la Tel Drum, dar a dat peste ele un satean din Teleorman. Potrivit datelor furnizate pana acum de Rise Project, "o valiza cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum, la care procurorii DNA n-au avut acces cand au perchezitionat fizic si informatic sediul firmei, anul trecut, a fost gasita in zona rurala din Teleorman, de catre un localnic, chiar pe proprietatea lui. Localnicul a intrat in contact cu o sursa RISE Project din judet".