DIVERSIUNEA FIREA! Principalele servicii ale Bucureștiului trec la companiile Primăriei. Opoziția vrea să conteste decizia în instanță

Principalele servicii publice ale Bucureştiului au fost delegate astăzi, prin decizia Consiliului General, către companiile municipale, cele 22 de entităţi înfiinţate anul trecut, la propunerea primarului general Gabriela Firea.

Construcţia de drumuri, întreţinerea spaţiilor verzi, publicitatea stradală sunt doar câteva dintre serviciile publice de care se vor ocupa aceste companii. Până acum, direcţiile de specialitate din Primărie încheiau diverse contracte cu operatori privaţi pentru realizarea acestor activităţi. Acum, se delegă către companiile municipale. Nu toate odată, pe rând. O rundă similară a mai avut loc şi în martie. Şi atunci, ca şi acum, şedinţa în care s-a decis acest lucru nu a fost lipsită de tensiuni - asta pentru că unii consilieri PNL au atras atenţia că delegarea serviciilor publice nu se poate face fără să se dea în administrare patrimoniul. Iar în această situaţie, e nevoie de votul a 2 treimi dintre consilieri. Or, decizia a fost luată cu majoritate simplă, adică jumătate plus unu, în condiţiile în care PSD -ALDE deţine acestă majoritate. Mai multe despre aceasta "diversiune" a Gabrielei Firea se pot citi AICI.

Consilierii liberali susţin că vor ataca în instanţă proiectele votate azi, pentru că ele ar fi fost trecute, din nou, ilegal. De cealaltă parte, viceprimarul Aurelian Bădulescu e convins că nu se poate pune semnul egal între serviciu public şi proprietate, deci s-ar fi procedat legal. Controversele din Consiliul General al Capitalei deschis, însă, din nou dezbaterea legată de legea administraţiei publice. În Parlament se aşteaptă ca, în următoarea sesiune, să se modifice legea administraţiei publice, astfel încât cedările de patrimoniu să se poată face cu majoritate simplă, şi nu cu votul a două treimi, cum se întâmplă acum.

E un amendament trecut de comisie, iar opoziţia a atras atenţia că una dintre mize ar fi chiar aceste companii municipale. 22 la număr, ele au pe mână, anul acesta, un buget de 1,2 miliarde lei. Din această sumă, aproximativ 370 milioane merg pentru cheltuieli de personal, adică pentru cei 8.000 de angajaţi. Cei mai mulţi dintre ei, 3.000, sunt în schema de personal a Companiei Municipale de Pază și Protecție.

Culmea e ca dupa aceasta "inginerie" marca Gabriela Firea, au fost cateva voci care au spus ca "in mod normal, decizia poate fi atacata de catre prefectul Capitalei!" Bineinteles, pe multi i-a bufnit rasul in contextul in care prefectul Speranta Cliseru a fost pana nu demult consilierul personal al Gabrielei Firea, bagata in cinci consilii de administratie si numita de Viorica Dancila in functia de prefect la interventia clanului Firea-Pandele. Speranta Cliseru a mai fost si prefect de Ilfov, dar in acelasi timp si sluga lui Florentin Pandele. Ca atare, unul din consilieri a avut dreptate cand a comentat, la randu-i: "Speranta moare ultima!"