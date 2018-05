Doctorii au aflat bautura care vindeca 100 de boli si are doar 2 ingrediente!

Este vorba de usturoi si vin rosu - in timp ce usturoiul brut are proprietati antiseptice, antifungice, antibacteriene si detoxifiere datorita alicinei, vinul rosu este bogat in antioxidanti care mentin o inima sanatoasa si impiedica imbatranirea prematura.

Acest remediu natural combina proprietatile vinului rosu cu usturoiul pentru a face o bautura cu efecte puternice. Aceasta reteta poate imbunatati in mod semnificativ sanatatea noastra si poate preveni un numar mare de boli.

Avand in vedere proprietatile usturoiului si vinului rosu, putem spune ca acest remediu este capabil sa detoxifice sangele, intareste sistemul imunitar, scade nivelul colesterolului, imbunatateste functionarea sistemului cardiovascular, previne bolile si elimina infectiile.

Printre alte beneficii, actioneaza ca un aliment cu proprietati puternice impotriva cancerului - ambele ingrediente pot preveni si combate cancerul.

Cum se prepara?

12 catei de usturoi

jumatate de litru de vin rosu (de buna calitate)

Mai intai, fiecare catel trebuie taiat in patru. Dupa aceea, puneti-le intr-o farfurie (nu din plastic) si amestecati-le cu o jumatate de litru de vin rosu.

Pastrati amestecul intr-o sticla in interiorul casei timp de doua saptamani.

In aceasta perioada, agitati sticla in fiecare zi, de 2 sau de 3 ori.

In cele din urma, filtrati lichidul.

Doza: Luati o lingura de amestec de 3 ori pe zi, timp de o luna. In mod ideal, trebuie sa repetati acest remediu de cel putin de 2 ori pe an.