Doctorul Florin Balanica, romanul care a slabit 100 de kilograme in opt luni, a fost invitatul lui Mihai Gadea si al lui Mircea Badea la Antena 3. Medicul a povestit cum a reusit sa slabeasca atat de spectaculos intr-un timp atat de scurt.

„Sunt medic, munceam foarte mult, conduceam un lant de clinici si am uitat de mine. Dupa 130-140 kg nu mai conta. Intr-o dimineata m-am trezit si am spus stop. Nu am avut probeme cu articulatiile, am avut dupa ce am slabit. Scaderea in greutate nu e dificila, ci mentinerea. Am slabit 100 si am inceput sa iau si am decis sa ajung la zona de stabilizare. A fost uin declic. Copiii mei vor trai fara mine. A fost prioritatea mea zero timp de opt luni. Primul lucru trebuie identificata cauza. Nu se ingrasa pentru ca mananca, ci motivul pentru care mananca. Operatia de gastric-slim in trei ani stomacul este la fel daca nu rezolvi cauza. (...) Solutiile simple pilula, operatiile nu exista. Problema la mine a fost ca uitasem complet de mine. Era un program robotic. Mi-am dat demisia. Prima luna a fost cumplita, am slabit 14 kg, imi venea sa mananc peretii", a povestit medicul.