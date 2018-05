Document al Inspectiei Judiciare: Procurorii unitatii de elita a DNA au primit dauna totala!

Mihai Gadea a prezentat in aceasta seara la Antena 3 un document in exclusivitate si in premiera al Inspectiei Judiciare. Acest document analizeaza inregistrarile prezentate in emisiunea Sinteza Zilei si vine cu o solutie devastatoare.

Documentul este confirmat in temeiul articolului 47, aliniatul 3 din Legea 317/2004, inspector sef al Inspectiei Judiciare, judecator Lucian Netejoru. In rezolutie se arata ca la data de 1.03.2018, la Ispectia Judiciara s-a inregistrat sesizarea din oficiu cu privire la savarsirea abaterilor disciplinare ...constand in „maniferstari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiul justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu, exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta, de catre procurorii Negulescu Mircea si Savu Alfred din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti, in legatura cu aspectele prezentate in emisiunea Sinteza Zilei difuzata la postul Antena 3 din data de 14.02.2018.

Cercetarea disciplinara prin rezolutia nr.1648 din 16.03.2018 s-a dispus cercetarea disciplinara fata de Negulescu Mircea - procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina, in prezent suspendat din functie, Savu Alfred - procuror la Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Ploiesti si Onea Lucian Gabriel - procuror-sef al Serviciului Teritorial Ploiesti din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie cu privire la savarsirea abaterilor disciplinare constand in „maniferstari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiul justitiei savarsite in exercitarea sau in afara exercitarii atributiilor de serviciu", „nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter" si „exercitarea functiei cu rea-credinta sau grava neglijenta".