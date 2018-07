Doi albanezi s-au repezit cu dintii-n urechea unui roman, pentru a-i smulge Rolex-ul de pe mana! Era un FALS...

Un roman aflat in vacanta nici nu banuia ca etalarea unui standard de viata ridicat va starni si altceva decat admiratia celorlalti muritori pe care ii va intalni pe plaiuri italiene, spune povestea ilgiornale.it.

Intamplarea s-a petrecut la inceputul acestei saptamani, in Montecatini, in provincia Pistoia. La 30 de ani, la brat cu iubita, intr-o plimbare romantica pe stradutele micii localitati din Toscana, romanul a picat fix sub scanner-ul a doi hoti de origine albaneza, care i-au vazut, evaluat si in cele din urma dorit ceasul Rollex pe care il purta la mana. Cum transferul de proprietate nu s-ar fi putut face cu vorba buna, albanezii l-au atacat, miseleste, punandu-l la pamant sub o ploaie de lovituri cu pumnii si picioarele. Nici asta n-a fost destul de convingator, romanul tinand neaparat sa pastreze ceasul.

A fost momentul in care unul din albanezi a compilat cu proprii neuroni solutia salvatoare: si-a infipt dintii intr-una din urechile victimei sale, in cele din urma, durerea facandu-l sa cedeze Rollex-ul. Chiar si asa, totul s-a dovedit a fi in zadar, albanezii parasind locul incidentului cu aceeasi frustrare - ca unii sunt mai bogati. Rollex-ul pentru care s-au luptat si au consumat atat de multa energie era un FALS! Dupa ce-au realizat acest lucru, l-au aruncat inapoi victimei, nu inainte de-a o lovi si pe iubita acestuia, fara urmari fizice evidente. In momentul de fata, romanul cu urechea muscata se afla tot in Toscana, dar internat intr-un spital, pe care-l va parasi dupa sase zile de ingrijiri medicale. Hotii, albanezi, au fost arestati la doar patru ore de la producerea agresiunii.