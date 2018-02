Doi valenari, dupa o urmarire ca in filme, l-au bagat pe politistul-erou in spital!

Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea in trafic, masina condusa de barbatul beat, ce refuzase sa opreasca pentru control.

"La data de 24 februarie, ora 23:30, s-a produs un accident rutier cu victime, cadre MAI. Echipajul aflat in timpul serviciului cu autoturismul VW Polo, se deplasa pe DN 24, catre Iasi, in zona intersectiei cu DJ 246. A observat cum dinspre drumul judetean, un alt echipaj de politie rurala, avand semnalele acustice si luminoase in functiune, se afla in urmarirea unui autoturism care se sustragea controlului. Echipajul mixt BDNE/BR.VS a pus in functiune semnalele acustice si luminoase ale autovehiculului din dotare si a oprit usor oblic, pe sensul de deplasare catre Iasi, pentru a proceda la oprirea vehiculului care se sustragea controlului. Politistii rutieri nu au reusit sa coboare, autoturismul suspect lovind partea lateral-dreapta a masinii de politie rutiera", spun politistii.

"In urma evenimentului rutier a rezultat atat vatamarea usoara a unui lucrator de Politie, cat si a celor doi ocupanti ai autoturismului suspect. Anterior evenimentului rutier, conducatorul autoturismului suspect incercase sa loveasca intentionat lucratorii de politie rurala, acestia reusind sa se fereasca din calea masinii. Conducatorul autoturismului suspect avea o alcoolemie de 0,80 in aerul expirat", au precizat reprezentantii IPJ Vaslui. A fost sesizat Parchetul in acest caz. Ambii tineri, unul de 28 si celalalt, de 30 de ani, care se aflau in autoturismul care a lovit masina de politie rutiera, sunt din Valeni. Echipajul de politie care a fost lovit in trafic era format din politistii Malancus si Razmerita.