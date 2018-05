"Dosarul microfonul": Cine a lăsat, de fapt, un aparat de interceptare în casa ministrului de Interne

Fapta de violare de domiciliu nu există, fiind vorba despre două persoane care au intrat în locuinţa ministrului, cu acceptul surorii ei. Este vorba despre doi foşti ofiţeri de informaţii, care ar fi fost chemaţi pentru a efectua un control prin care să verifice dacă există aparatură de intercepare.

Microfonul nu a fost găsit în priza, ci ar fi fost plasat chiar de cel chemat sa îl descopere. Aparatul nu era funcţional şi nici nu avea loc în spaţiul în care a fost găsit. Surse judiciare mai spun că din informaţiile care au reieşit din anchetă, ministrul nu ar fi avut cunoştinţă despre modalitatea în care a ajuns aparatul în locuinţa ei, oficialul fiind informat doar că are un dispozitiv în perete. La momentul presupuselor verificări, Carmen Dan nu se afla în locuinţă, spun sursele menţionate. Carmen Dan a depus, la sfârşitul anului 2017, o plângere la Parchetul General care a deschis un dosar penal pentru violare de domiciliu, după ce ministrul a găsit în casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns într-o priză.

"Era un dispozitiv în perete. Nu era un dispozitiv la vedere pe care să îl poţi vedea în mod normal. Am considerat că este un aspect care are atribuţiile şi competenţa necesară. Am descoperit dispozitivul azi-după amiază, când am vrut să pun telefonul în priză. După-amiază. După şedinţa de Guvern. Dispozitivul nu era vizibil, consider că este o precizare importantă. La domiciliu este un spaţiul meu privat. Este un dispozitiv funcţional", a declarat Carmen Dan la acel moment. Ulterior, purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea a afirmat că dispozitivul de înregistrare provine, din primele informaţii, din zona privată, fiind vorba de un "dispozitiv ieftin, care poate fi cumpărat cu 200-300 lei de pe orice site".