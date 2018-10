Doua femei au murit intr-un accident grav pe DN1

Doua femei au murit, marti dimineata, in urma unui accident care a avut loc pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe raza localitatii Baicoi, in judetul Prahova. In accidentul rutier au fost implicate sase persoane, doua dintre ele au murit, o femeie de 45 de ani si o alta de 73 de ani.

Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, in accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme. La fata locului s-au deplasat o autospeciala si un echipaj SMZRD de la Garda de Interventie Baicoi, o autospeciala de descarcerare de la Detasamentul 1 Ploiesti si un echipaj SMURD si un altul de terapie intensiva mobila de la Detasamentul 2 Ploiesti. Potrivit IPJ Prahova, din primele cercetari, cauza probabila a accidentului este nepastrarea distantei in mers. Traficul rutier este deviat in zona.