Draga Olteanu-Matei, la 85 de ani. "Eu nu mi-am serbat niciodată ziua de naștere"

În data de 24 octombrie 2018, celebra actriță Draga Olteanu-Matei a împlinit 85 de ani. La o emisiune TV, artista a afirmat că nu și-a serbat niciodată ziua de naștere.

„Dragă, indiferent cum o să fie, vreau să vă spun următorul lucru. Eu nu mi-am serbat niciodată ziua de 24 octombrie, pentru că ziua aceasta este importantă pentru biata mea mamă, Dumnezeu să o ierte, care în această zi s-a chinuit să mă aducă pe lume, având în vedere că aveam 5 kilograme şi 800.

Şi mi-au pus o fundă roşie şi m-au purtat prin tot spitalul Militar, că acolo m-am născut, şi iată că am ajuns până acuma. Câtă vreme am fost copil m-a sărbătorit mama. Când am crescut, am început eu să o sărbătoresc pe ea. Eu de fapt îmi sărbătoresc Sfânta Emilia, care e patroana numelui meu, cu acesta am fost botezată în biserică.

Cu Draga am fost declarată la primărie, iar pentru mine cele mai frumoase flori şi cele mai frumoase urări sunt cele oferite cu sufletul, nu floarea în sine. Ci privirea omului care îmi dă flori din sufletul lui, nu din grădină. Din suflet. E cu totul altceva", a declarat Draga Olteanu-Matei pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars.

Draga Olteanu-Matei a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" în anul 1956. Este una dintre cele mai apreciate actriță de comedie, care a jucat pe scena Teatrului Național București, în numeroase filme și la televiziune. Reprezentantă a generației de aur a teatrului românesc, Draga Olteanu Matei are un palmares foarte bogat. A jucat în 90 de filme, în peste 50 piese de teatru și a făcut peste 100 de roluri în televiziune. După ce a ieșit la pensie, renumita artistă s-a retras la Piatra Neamț.