Dragnea, despre Firea: Nu e permis ca un membru de partid să atace Guvernul

Președintele Klaus Iohannis n-a ratat deschiderea noului an şcolar pentru a transmite un mesaj ironic la adresa guvernanţilor: avem o meteahnă veche, ”reformita”, iar legile educaţiei se schimbă mai repede decât apucă dascălii să Citește mai departe...

Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a preluat, luni, o nouă generație de elevi care încep liceul la Colegiul ”Gheorghe Lazăr” din Sibiu, după ce, vara aceasta, elevii pentru care era dirigintă au absolvit. Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen, a sosit la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” unde predă limba engleză și a intrat direct în […] The post Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în prima zi de școală! Șoția președintelui a preluat o nouă generație de elevi. FOTO appeared first on Cancan.ro.