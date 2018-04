Duminica Floriilor - 1 aprilie 2018. Ce sa nu faci in ziua de Florii

Crestinii ortodocsi sarbatoresc Duminica Floriilor pe 1 aprilie. Intrarea Domnului in Ierusalim este sarbatoarea care prevesteste Sfintele Pasti. De Florii, cei care au nume de flori isi celebreaza onomastica. Se estimeaza ca sunt peste 1 milion si jumatate de romani care isi vor serba onomastica duminica.

Sarbatoarea intrarii Domnului in Ierusalim a fost suprapusa peste cea a zeitei romane a florilor, Flora, de unde si denumirea populara pe care a primit-o. In traditia crestina, se spune ca Mantuitorul a intrat in Ierusalim calare pe un asin, smerit, aratandu-le celor veniti sa-l vada ca nu este o persoana care a venit sa stapaneasca lumea. Locuitorii Ierusalimului au iesit inaintea Domnului cu mare evlavie. Dar nu cu aceeasi evlavie l-au primit arhiereii, fariseii si carturarii, ce erau deja bantuiti de pacatul uciderii lui Iisus.

„Ce facem, pentru ca Omul acesta face multe minuni? Daca-L lasam asa toti vor crede in El si vor veni romanii si ne vor lua si tara si neamul", gandeau acestia, dupa cum scrie in Sfanta Scriptura. Duminica Floriilor este urmata de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, in care Iisus Hristos a fost rastignit si a inviat a treia zi dupa scripturi.

In sambata dinainte de Florii, oamenii aduna ramuri de salcie inmugurita, care se duc la biserica pentru a fi sfintite de preoti. Dupa slujba, aceste manunchiuri se aseaza prin casa, la icoane, ferestre, usi, stresini, intrara si grajduri si fantani. Ramurile de salcie sfintite se pastreaza tot anul. In unele zone ale tarii, oamenii isi incing mijlocul cu crengutele de salcie, crezand ca astfel alunga boala sau se vor vindeca mai usor. Se spune ca salcia vindeca durerea si este un antidot pentru muscatura de sarpe.

O alta traditie spune ca fetele nemaritate care isi pun ramuri sfintite de salcie sub perna, vor deveni mai frumoase si isi vor gasi un sot. In trecut, salcia pusa la icoane dupa Florii, se arunca vara in foc, in timpul unei furtuni, pentru a imprastia norii. De asemenea, se spune ca daca ramurile erau asternute in ograda, grindina era alungata iar daca salcia de la icoana era asezata in mijlocul casei, aceasta era aparata de fulgere.

Floriile reprezinta si ultima zi in care femeile mai pot purta martisor. In aceasta zi, el trebuie pus pe ramurile unui pom inflorit sau ale unui maces, iar zestrea se scoate din casa, pentru aerisire. Fetele nemaritate din Banat si Transilvania, obisnuiesc sa puna o oglinda si o camasa sub un pom nealtoit. Dupa rasaritul soarelui, acestea sunt folosite in farmece pentru noroc in dragoste.

In sambata dinaintea Floriilor, in unele regiuni din tara, femeile aduc ofrande pentru pomenirea mortilor, impartind placinte de post. Tot in aceasta zi, in trecut, se facea un ceremonial complex numit Lazarita. Asemanator cu obiceiul colindelor, la acest eveniment participau doar fetele. Una dintre fete, numita Lazarita, se imbraca in mireasa si alaturi de prietene, colinda pe la ferestrele caselor din zona. Se spune ca daca te impartasesti de Florii si iti pui o dorinta, aceasta se va indeplini mult mai repede fata de restul anului.

Nu te spala pe cap. Traditia spune ca cine se spala pe cap de Florii fara apa sfintita si descantata, risca sa albeasca. Nu te certa cu nimeni. In Duminica Floriilor nu trebuie sa te certi cu nimeni. Este o zi de sarbatoare si se sarbatoreste cu vin si peste, fiind si dezlegare la peste. Certurile din aceasta zic duc la neintelegeri in familie pentru tot restul anului. Nu spala si nu face curat in casa. In aceasta zi mare nu se spala, nu se coase si nu se face curat.

Nu uita sa duci ramuri de salcie la sfintit. In traditia populara, salcia simbolizeaza fecioria. Din punct de vedere crestin insa, acest simbol are conotatii mult mai complexe. In textele crestine, ramura de salcie este mentionata pentru prima data de pastorul Hermas. Acesta ii descrie pe crestini drept ramuri de salcie purtatoare de rod, adica o contradictie a naturii salciei, care isi distruge florile inainte ca rodul sa se lege.

Comparatia vrea sa spuna ca cei care au murit cu dragoste de Hristos in suflet, sunt mai vii decat daca ar fi trait pagani. Nu uita sa pui ramurile de salcie sfintite le icoane, la intrarea in casa, in grajduri si cotete. Ramurile de salcie reprezinta triumful binelui asupra raului, deoarece Iisus a fost primit la intrarea in Ierusalim cu crengute din acest copac. Etnografii spun ca daca legi la braul animalelor salcie, acestea vor fi sanatoase si vor asculta de stapani.