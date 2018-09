După Scandalul "Negoită", firma Rosal s-a regrupat strategic la Sectorul 5

In ultimile doua saptamani am asistat la ceea ce presa a denumit Scansdalul "Rosal" la primaria sectorului 3. In sensul ca Robert Negoita, primarul Sectorului 3, a renuntat la serviciile firmei de salubrizare Rosal in favoarea propriei companii de salubrizare, infiintata la primaria de sector dupa modelul companiilor de la primaria Capitalei.

Cestiunea a fost ca, asa cum a demonstrat Ziuanews intr-un articol precedent in care am publicat documente, compania proprie a primariei lui Negoita nu are licenta de functionare, ca atare Sectorul 3 s-a umplut rapid de gunoaie. De asemenea, Rosal revendica aproape 30 de milioane de lei ca fonduri neplatite de Negoita. In acelasi timp, dupa cum aratam in cele ce urmeaza, Rosal s-a regrupat stategic la Sectorul 5, la primaria condusa de Daniel Florea, conform documentulu de mai jos. Sa vedem ce urmeaza in continuare.