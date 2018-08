E de ras! Fostul deputat Relu Fenechiu ramane fara Matiz. Finantele iesene vor sa recupereze datoriile de la condamnat

Fiscul iesean incearca pentru a treia oara sa recupereze datoriile de la Relu Fenechiu, fost deputat PNL si ministru al Transporturilor. Pe data de 14 august, va fi organizata o noua licitatie, dupa ce la primele nu s-au prezentat ofertanti.

Pretul de pornire a fost diminuat succesiv. Inspectorii fiscali au vizat firma Engeko SA, controlata de fostul deputat. Conform Fiscului, bunurile societatii Engeko SA constau intr-un Ford Focus, an fabricatie 2003, cu un pret de pornire de 2.550 lei, Matiz din 2005 - 950 lei, Renault VI Midliner - 15.300 lei.

"Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înstiinteze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilita pentru vânzare. Cei interesati în cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop si pâna la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. Pentru participarea la licitatie ofertantii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10 la suta din pretul de pornire al licitatiei", se arata in anuntul Fiscului.

Ultimele date financiare arata ca, in Engeko SA, Relu Fenechiu are calitatea de asociat alaturi de fratele acestuia, Lucian. In 2016, firma de constructii a inregistrat o cifra de afaceri de 1,6 milioane lei, pierderi de 1,8 milioane lei, datorii de aproape 16 milioane lei si un numar de 16 angajati. Reamintim ca, in calitate de fost ministru al Transporturilor, Relu Fenechiu a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru diverse acte de coruptie. A fost condamnat la cinci ani si sase luni de inchisoare. Fenechiu a fost eliberat conditionat in cursul anului trecut.