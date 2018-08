Ecaterina Andronescu cere in mod public demisia urgenta a lui Liviu Dragnea si a premierului Viorica Dancila!

Senatorul PSD, Ecaterina Andronescu, a trimis o scrisoare deschisa catre membrii PSD, in care le explica ca violentele din Piata Victoriei au fost picatura care a umplut paharul. Andronescu ii cere in mod deschis demisia lui Liviu Dragnea.

"SCRISOARE DESCHISA

S.O.S. PSD

"Urgenta si dramatismul acestor zile fierbinti de august, cand ne aflam deja in al 12-lea ceas, cand inca mai putem face ceva pentru a ne salva ca tara si ca partid de la un dezastru major, spre care ne indreptam vertiginos, ca membru loial al PSD, ca profesor si ca cetatean al Romaniei, fac un apel cat se poate de responsabil la toti colegii factori de decizie in acest moment ai PSD, la toti cei care odata au ocupat asemenea pozitii in PSD si la Presedintele actual al PSD domnul Liviu Dragnea „sa nu dam foc" tarii si PSD-ului.

Ceea ce se intampla in acest moment in PSD si in tara nu este in regula, s-a mers si s-a ajuns totusi prea departe, iar noi, cei din PSD, ca partid de guvernare, ne place sau nu, va trebui la un moment dat sa decontam absolut toate facturile acestei situatii critice.

Nu ne putem ascunde tot timpul de responsabilitate si sa dam vina pe altii.

Noi am fost votati sa guvernam, nu sa ne plangem si sa dam vina pe altii, avem obligatia fata de tara si fata de toti membrii PSD sa fim un partid responsabil si sa nu ii dezamagim.

Dragi colegi din PSD, va rog sa fim obiectivi si realisti. Nu intamplator am ajuns in aceasta situatie. De cand exista partidul acesta, noi am avut cele mai profesioniste guverne, iar in componenta lor au facut parte cei mai buni experti si profesionisti din tara.

Partidul a avut si are resurse umane de foarte mare calitate si specialisti adevarati, dar din nefericire componenta actualului guvern nu este expresia PSD-ului si nu reprezinta nivelul si capacitatea profesionistilor din partidul nostru.

Se poate compara acest guvern cu guvernele anterioare ale PSD-ului? Se poate compara acest guvern cu guvernele Vacaroiu, Nastase sau Ponta? Nu, in niciun caz. Acest guvern nu ma reprezinta nici pe mine, nici pe dumneavoastra, dragi colegi, nici PSD-ul, nici Romania. Acest guvern este expresia unei singure persoane, ceea ce nu este in regula.

In acest moment dam motive si ocazii gratuite opozitiei si adversarilor nostri politici sa ne atace si, ce este si mai dureros, dam motive solide poporului sa se alieze cu adversarii nostri politici si sa se ridice impotriva noastra.

Este momentul sa ne trezim si sa luam in serios responsabilitatea majora pe care ne-a incredintat-o poporul: SA GUVERNAM TARA. Dar, pentru a atinge acest obiectiv, noi cei din PSD trebuie sa facem urgent doua lucruri:

1. Sa venim in cel mai scurt timp cu un Prim-ministru si un guvern PSD de super profesionisti si sa guvernam tara, iar partidul are suficienti specialisti pentru un asemenea guvern.

2. Pentru binele Romaniei si pentru binele PSD-ului, presedintele partidului trebuie sa faca un pas in spate, sa dea dovada de responsabilitate si maturitate si sa faca un act de mare curaj si demnitate politica si sa se retraga din fruntea partidului. Motivele sunt suficiente, le stim cu totii si nu le voi expune acum.

Daca lucrurile acestea nu se vor intampla acum, urgent, vom pierde guvernarea, iar noi ca partid vom ajunge la dezastru, iar in locul unui guvern PSD de profesionisti, pe care am putea sa il avem, ne vom trezi iar cu un guvern de amatori, cum am mai avut, iar tara, in an de Centenar, se va duce si ea inspre prapastie, spre disperarea noastra si bucuria multora care nu ne vor puternici, uniti si consolidati in slujba Romaniei.

Dragi colegi PSD-isti de buna credinta, bine intentionati, responsabili si iubitori de tara si de neam, ACUM este momentul testului nostru de maturitate!

Avem obligatia si datoria sa lasam copiilor si copiilor copiilor nostri o tara frumoasa, prospera, sigura, democratica si puternica.

Dumnezeu sa binecuvanteze Romania!

Cu toata pretuirea,

Ecaterina Andronescu", arata Ecaterina Andronescu.