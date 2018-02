Elan Schwartzenberg: "Avocatul i-a scris lui Kovesi ca vreau sa vin in Romania. Ea a refuzat audienta"

Omul de afaceri Elan Schwartzenberg, plecat din Romania in urma cu sase ani si urmarit international, a declarat, intr-un interviu pentru B1 TV, ca un avocat de-al sau i-a transmis o scrisoare Codrutei Kovesi in care spunea ca afaceristul vrea sa revina in tara pentru a raspunde intrebarilor, iar procurorul-sef DNA l-a refuzat, precizand ca, daca e cazul, ii va comunica invinuirile prin comisii rogatorii.

"Un avocat din Israel i-a scris o scrisoare doamnei Kovesi, in care i-a zis ca il reprezint pe Elan, doreste sa vina, sa raspunda la intrebari. Kovesi a facut doua lucruri: a raspuns peste o luna si a spus «va refuz audienta, si doi, daca vom avea nevoie de el, ii vom comunica invinuirile prin comisiile rogatorii». La cateva zile dupa acea scrisoare, cei de la DNA, cu mascatii, au spart usile la 20 de apartamente in Bucuresti, cu oameni care avea ca singura vina faptul ca ma cunosteanu, prietena mea, fratele meu, oameni cu copii mici, niciunul nu avea nicio tangenta cu Realitatea", a declarat Elan Schwartzenberg. Scrisoarea ar fi fost trimisa in septembrie 2013.

Toodata, omul de afaceri sustine ca,inainte sa paraseasca tara, in vara anului 2012, un inalt oficial din SRI, din cercul de apropiati al lui Florian Coldea, l-ar fi avertizat ca este cazul sa plece din Romania si ca , la cateva saptamani dupa, a fost sunat de un procuror DNA care i-ar fi cerut sa se prezinte urgent in tara.

"Nu am fugit din Romania. E inca unul din basmele inoculate de DNA si preluat de presa. in 2012 nu exista niciun fel de dosar. Am plecat in vacanta, cu fiul meu minor, in iunie-iulie, cu un avion privat. Inainte sa plec, cineva din SRI, din cercul extrem de apropiat al lui Coldea, dar nu Camarascu, a venit si mi-a zis ca mi-au luat televiziunea prin fals si le e teama, vor incerca sa imi faca dosare. Cu o tara nu te poti lupta din interior. Exista un grup de interese la nivelul statului care isi dorea ca acea televiziune sa fie in afara controlului meu. Acel ofiter mi-a zis sa plec, ca vor fi inscenari, ma vor tine in beciuri, ca sa nu fiu credibil. Mi s-a parut greu de crezut, am plecat in vacanta. Primesc un telefon de la Dan Badea, procuror DNA. Eram in largul marii. Mi-a spus sa vin la sediu. I-am zis ca nu stiu daca este o gluma si ca nu pot lasa copilul aiurea. Mi-am trimis avocatii la el. In vara anului 2012."

"Avocatii au fost la DNA. Au depus o cerere oficiala, au transmis ca ma intorc intr-o saptamana. Cei de la DNA au fost asa de aroganti incat nu au raspuns. Au fost lasati sa faca orice abuz de autoritati. Avocatii s-au intors peste doua saptamani, au mai facut o solicitare, nu au raspuns nici la ea. Voiam sa mi se comunice cand sa vin. Nu retin sa imi fi spus de ce ma cheama. Retin doar tonul incisiv, violent."

"Nu m-am intors din concediu. Am vorbit aici cu avocatii si m-am sfatuit si cu alte persoane, m-au sfatuit sa nu ma intorc in tara, pana nu vedem daca ce spune ofiterul din SRI e adevarat sau nu. Televiziunea era deja luata. Oamenii imi spuneau ca ma voiau indepartat. Mi-am continuat auto-exilul. In continuare, in presa apareau stiri grave."