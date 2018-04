Avocatul Veronel Rădulescu a anunţat, vineri, la instanţa supremă, unde se dezbate ultimul termen în dosarul "Gala Bute", că fostul ministru al Turismului Elena Udrea a primit statutul de refugiat politic în Costa Rica.

Apărătorul Elenei Udrea le-a comunicat vineri magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie că fostul ministru are, din luna martie, statutul de refugiat politic şi că doreşte să fie audiată în dosarul Bute, în care e acuzată de fapte de corupţie, prin videoconferinţă sau prin comisie rogatorie.

„Doamna Udrea mi-a transmis azi dimineaţă un memoriu adresat instanţei prin care solicită să fie audiată utilizând mijloace de comunicare la distanţă sau comisia rogatorie, motivat de faptul că în prezent statutul Elenei Udrea este de refugiat politic în Costa Rica. (...) Convenţia prevede ca persoanele refugiate primesc statut din cauza unor temeri, jusitificate de teama de a fi persecutată. În această cauză sunt opiniile sale politice. (...) Având în vedere statutul pe care Elena Udrea îl are din 21 martie, în virtutea lui, solicităm insistent instanţei să fie audiată şi să i se acorde ultimul cuvânt. Indicăm un precedent în acest sens, chiar de la Înalta Curte, în situaţia lui Sebastian Ghiţă, care are alt statut, nici nu are statut de refugiat. El a fost audiat de mai multe ori de ÎCCJ în dosarele sale utilizând mijloacele de comunicare electronică la distanţă", a precizat avocatul fostului ministru, Veronel Rădulescu. Apărătorul le-a cerut judecătorilor instanţei supreme amânarea procesului şi stabilirea unui nou termen pentru audierea fostului ministru.

Procurorul DNA a contestat însă afirmaţiile avocatului Elenei Udrea. "Nu rezultă nicăieri în acel document că i s-a dat statutul de refugiat. Se arată că există un interviu acolo când ea susţinea în faţa noastră că e în imposibilitatea de a se prezenta aici. Documentele au titlu provizoriu şi evidenţiază că i se permite şederea şi nicidecum că are statut de refugiat. Luaţi act de natura tendenţioasă de traducere a documentelor. Se vorbeşte în actul respectiv de un carnet provizoriu", a spus procurorul DNA în faţa instanţei. Instanţa supremă urmează să se pronunţe pe cererea avocatului Elenei Udrea.

În dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, în martie 2017, la şase ani de închisoare pentru mai multe fapte. În acelaşi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoş Botoroagă la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi trei ani pentru încă o infracţiune de evaziune fiscală, instanţa contopind pedepsele şi dispunând o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare. Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracţiunile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosirea influenţei.