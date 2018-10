Elena Udrea ar putea scapa in doua zile de arest

Avocatul Veronel Radulescu a vorbit cu Elena Udrea, care l-a sunat din Costa Rica, precizand ca se afla intr-o stare psihica extrem de buna date fiind conditiile. Elena Udrea a vorbit cu avocatul sau, chair daca se afla an spatele gratiilor din Costa Rica.

Potrivit avocatului Elenei Udrea, Interpolul din Costa Rica a pus in executare mandatul international transmis de autoritatile din Romania, prin intermediul Ministerului Justitiei, insa "procedura de extradare aproape ca nici nu este declansata".

"A fost retinuta, a fost prezentata unui judecator de drepturii si libertati, iar acest magistrat a dispus, aproape in mod automat, retinerea ei pe 60 de zile, dar abia acum urmeaza sa fie judecata speta de un judecator propriu-zis, care sa o audieze, sa o lase sa-si expuna argumentele, iar in zilele urmatoare, cel mult doua, se va decide daca ramane in arest preventiv," a declarat Veronel Radulescu, in exclusivitate la Romania TV. Avocatul a mai precizat ca autoritatile din Costa Rica n-ar fi primit documentele care sa confirme ca Elena Udrea ar fi solicitat azil, mentioneaza sursa citata.

Elena Udrea nu poate fi extradata din Costa Rica pana cand cererea ei privind azilul nu va fi solutionata. Un document oficial, prezentat de Victor Ciutacu la Romania TV, arata clar de ce drepturi se bucura aceasta in Costa Rica in acest moment. Actul este emis de Ministerul de Interne si Politie din Costa Rica, Directia Generala de Migratie si Imigratie. In plus, cererea de azil se solutioneaza numai dupa ce este analizat dosarul in care Udrea a fost condamnata. Insa in acest dosar nu a fost redactata inca motivarea.