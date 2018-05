Elena Udrea, dezvaluiri de senzatie: "Nu vreau sa stau in alta parte. Vreau sa ma intorc acasa"

La Antena 3, fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a facut o serie de dezvalurii incendiare: Fostul ministru al Turismului a afirmat ca Traian Basescu nu a avut nicio legatura cu condamnarea profesorului Dan Voiculescu. Udrea sugereaza ca Sistemul l-a lovit si pe Traian Basescu. Elena Udrea a vorbit si despre protocoalele SRI. Fosta deputata a vorbit si despre modul cum l-a cunoscut pe Florian Coldea. Maior ar fi avut propriul plan cu Victor Ponta si Gabriel Oprea. Acesta ar fi dorit sa constituie un pol de putere politic. Elena Udrea a declarat ca interceptarile SRI reprezinta o proba ilegala in dosarele instrumentate de DNA.

"Nu am fugit din tara. Sunt aici asumat, am fost in fata autoritatilor din Costa Rica, am cerut acest statut de protectie pe care am considerat ca e obligatoriu sa il am. Am plecat din Romania cand mi-am dat seama ca nu am nicio sansa sa fiu judecata corect (...). Nu-mi doresc sa traiesc in alta parte decat in Romania. Nu vreau sa stau in alta parte. Vreau sa ma intorc acasa. O informatie pe care eu am avut-o e cea pe care am spus-o la Sinteza Zilei, este vorba despre cazul profesorului Voiculescu. Cand am vrut sa candidez la presedintia Romaniei am fost blocata. Eu nu am fost la taieri de porc, la intalniri cu Coldea, nu am fost vreo prietena de a lor, dar am aflat informatii. Am aflat cum domnul Coldea sustinea anumiti judecatori pentru a fi numiti in functie la ICCJ, e vorba de doamna Liviei Stanciu. Am aflat cum in cazul lui Voiculescu s-au implicat sa aiba parte de pedeapsa maxima. Parerea mea este ca cel care a gandit acest sistem de preluare a puterii a Romaniei prin Justitie a fost Florian Coldea, sau el l-a condus. El nu o facea in mod direct. Cel care comunica cu judecatorii era domnul general Dumbrava", a declarat Elena Udrea.

"Imi pare rau ca foarte multi cred ca nu spun niste lucruri ca sa il protejez pe fostul presedinte. Eu nu l-am auzit niciodata pe Traian Basescu interesandu-se de vreun dosar sau cerand vreo solutie intr-un dosar. Daca lucrul acesta s-ar fi intamplat, la razboiul care se duce de trei ani de zile, un judecator sau un procuror ar fi spus ca i-a cerut Basescu sa faca asta. Sa coordoneze Basescu arestarea lui Dan Voiculescu va asigur ca niciodata nu am auzit asta. Nu contest ca este posibil sa i se fi spus", a mai spus Udrea.

"Nu am stiut de protocoale. Daca aveam idee vorbeam inca din 2015. Eu cred ca ei au avut nevoie sa controleze toate institutiile care i-ar fi ajutat sa ocupe puterea in Romania. In primul rand aveau nevoie de Justitie, insa aveau nevoie de ANI si de alte institutii de forta. Atunci au creat aceasta poveste care cumva masca scopul adevarat al acestor actiuni. Atat de buna a fost aceasta strategie incat au putut sa isi aleaga presedintele in 2014", a mai declarat fosta deputata.

"Ganditi-va ca pe Traian Basescu l-au lovit direct in iunie 2014, cand era presedintele Romaniei. I-au arestat fratele. Traian Basescu a aflat stirea ca fratele lui este arestat din biroul prezidential. Era presedintele Romaniei inca in functie cand privea daca fratele lui ramane sau nu in arest. Eu cred ca au vrut sa ii ia orice parghie lui Traian Basescu de a mai face politica dupa ce pleaca de la Cotroceni", a spus fostul ministru al Turismului.

"Relatia mea cu Alina Bica n-a fost ascunsa, dar, de foarte multe ori, domnul Coldea i-a spus Alinei Bica, ca nu este bine ca umbla cu mine si ca iesim la restaurant impreuna. Era evident ca lucreaza impotriva mea si am mers sa le spun la sediul SRI din Baneasa si am avut ocazia sa-l vad pe Coldea asa cum Ghita l-a descris. Eu cred ca Basescu nu l-a destituit pe Coldea pentru ca nu mai avea sustinerea lui Maior, legea spune cum se numeste adjunctul, nu cum se destituie. Eu cred ca a inteles ca lucratura de la Paris a facut-o Coldea. Dar cred ca nu mai putea sa faca asta la momentul respectiv, era prea tarziu.", afirma Udrea.

"Cred ca domnul Maior avea propriul plan. Si-ar fi dorit impreuna cu Oprea, cu Ponta, sa constituie un pol de putere, dar politic. Au avut o strategie pe care la un moment dat am inteles ca e un pericol pentru ei. Strategia era ca Maior sa devina premier, Gabriel Oprea seful SRI, iar Ponta sa castige prezidentialele", a spus Elena Udrea.

"In dosarul acesta nu e nicio proba impotriva mea. In acest dosar, inclusiv la apel, au venit martori si au spus ca nu eram in minister in ziua aceea, nu exista nicio proba, normal ar trebui sa ma astept la achitare pe fond, legal e ca acest dosar sa se intoarca la instanta de fond, probele ilegale sa fie scoase si eu sa fiu judecata pe probele reale si eu voi avea incredere sa vin in Romania in fata unei instante. Eu nu spun ca banii aceia nu au venit, au venit, pot sa va spun si ce alti bani au mai venit, dar trebuie judecati toti cu aceeasi masura, nu puteti s-o judecati doar pe Elena Udrea, care nici macar nu am candidat. Daca lucrurile se schimba in Romania si simt ca voi avea parte de o judecata corecta, cu siguranta ma voi intoarce in Romania", a declarat aceasta.

"Sunt insarcinata in 15 saptamani si cu siguranta va fi fata, contrar celor spuse de asa numitii ghicitori. Sunt insarcinata si imi este bine. In primele trei luni a fost mai rau. Imi doresc sa nasc copilul meu in Romania", a zis fosta deputata.